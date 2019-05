As bandas que vão atuar na 3.ª edição do North Music Festival foram desafiadas a recriar um tema dos The Prodigy para homenagear a "banda icónica para várias gerações”, avançou hoje o diretor do festival, Jorge Veloso, em entrevista telefónica à agência Lusa.

“A última vez que os The Prodigy tocaram em Portugal foi no North Music Festival em maio do ano passado e foi um concerto arrebatador e que elevou o festival para patamares de nível nacional e internacional”, declarou Jorge Veloso, referindo que ainda não sabe as surpresas que as bandas vão fazer depois do desafio lançado meses depois da morte do cantor Keith Flint.

Na 3.ª edição do North Music Festival, que decorre entre sexta-feira e sábado, são aguardados participantes de 15 países, designadamente de Israel, Alemanha, Turquia, Dinamarca, Espanha e Portugal, indica a organização.

A organização destaca para o primeiro dia do evento a atuação da banda britânica Bush, lembrando que vai ser o único concerto que vão dar este ano na Europa.

Os portugueses Glockenwise, que abrem o palco principal no segundo dia do festival, a banda de rock escocesa Franz Ferdinand, o músico e cineasta sérvio Emir Kusturica, a banda britânica Bastille e os portugueses Capitão Fausto são outros dos destaques elencados pela organização do festival.

Os concertos vão decorrer em três palcos diferentes e os ingressos custam entre 35 euros (um dia) e 49 euros (dois dias).