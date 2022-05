Vasco da Gama partiu do Porto para a Eslovénia. Não foi de caravela, mas à boleia do programa Erasmus enquanto estudava congeminou com Sofia Lourenço os princípios do que viriam a ser os Not All Tails. “Tudo começou da forma mais simples, com uma vontade de descobrir e conhecer novos caminhos mas, sobretudo, de criar. Not All Tails é um manifesto entre nem tudo serem fantasias (tales) e nem todos sermos seguidores. É uma alternativa à irreverência passiva", conta o conjunto que, já em Portugal, agremiou também Nuno Camelo (teclados e vozes), Daniel Tércio (bateria, samples e vozes) e Pedro Fidalgo (baixo).

Este sábado, a banda cujo álbum foi lançado mês a mês durante os picos da pandemia sobe ao palco da recém-recuperada sala do antigo Cinema Estúdio (a inauguração do imóvel data de 1966), sito perto do Marquês, no Porto.

O concerto, esta noite na Sala Estúdio Perpétuo (rua Costa Cabral, Porto), começa às 21:30. A entrada custa 10 euros.