Trata-se de uma nova etapa de “Ensaio para uma cartografia”, um trabalho iniciado em 2014 e que, em 2017, subiu ao palco da sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, e que hoje regressa ao mesmo local, numa nova etapa.

“Isto é um trabalho que tem a ver com a duração no tempo”, disse à agência Lusa Mónica Calle, acrescentando que o projeto deverá terminar em 2021.

Um trabalho situado a meio de um caminho a percorrer durante sete anos, um caminho que é, simultaneamente, um percurso individual e em conjunto.

“Um caminho que se vai percorrendo como quem constrói uma casa, um lugar de pertença, um lugar de conjunto”, um caminho que se constrói também a partir da falha, do erro e da sua superação, com a resiliência de quem constrói uma vida, um percurso que assenta no conhecimento e superação dos limites e da imperfeição, “ao mesmo tempo que procura o absoluto e o transcendente”, como explicou Mónica Calle.

A música de fundo é “Bolero”, de Ravel, uma obra orquestral do compositor francês, uma melodia que evoluiu em círculos, repetitiva, acumulando instrumentos e tensão, que continua, até ao momento, segundo a encenadora, a ser “estruturante”, nesta fase do trabalho do “Ensaio para uma cartografia”, em que se conjuga “música com ballet clássico”.