“Acho que é um apanhado de 20 anos de carreira, ele tem um bocadinho do primeiro disco, do segundo, do terceiro e do quarto, é um bocadinho o culminar destes 20 anos. Fizemos o que sabíamos fazer melhor até à data, basicamente”, afirmou New Max, que com Demo forma os Expensive Soul, em declarações à Lusa.

Ao quinto álbum, New Max e Demo optaram por diminuir o número de temas. “A Arte das Musas” é composto por nove faixas, enquanto o primeiro álbum tinha 17 músicas e o segundo 14, por exemplo.

“Cada vez é mais difícil tocarmos as músicas ao vivo, porque temos um alinhamento de uma hora e meia, o que dá para tocarmos 16 músicas e nós neste momento temos 60 ou 70 músicas, com estes discos todos”, contou New Max.

Além de, ao vivo, acabarem por não conseguir tocar as músicas todas, às vezes nos discos acabam por entrar temas dos quais só os seus autores gostam.

“Neste caso, neste último disco, quisemos mesmo concentrar o que achámos que as pessoas iam gostar. Uma coisa mais reduzida, mas mais eficaz, por assim dizer”, defendeu.

Os Expensive Soul juntaram-se em 1999, em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, mas o primeiro álbum da banda, “B.I.”, só seria editado em 2004. Seguiram-se “Alma Cara” (2006), “Utopia” (2010) e “Sonhador” (2014).