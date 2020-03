De acordo com a publicação americana Variety, o festival de música Coachella, conhecido por ser um dos maiores eventos de música do mundo, deverá ser adiado devido aos efeitos (e como medida de prevenção) do novo coronavírus.

Previsto para os fins de semana de 10 a 12 e de 17 a 19 de abril e realizado no Sul da Califórnia, o evento deverá ter novas datas em outubro, segundo avança a mesma publicação, que diz também que a Goldenvoice, empresa responsável pela organização do evento, está a tentar contactar os agentes dos artistas participantes para aferir a sua disponibilidade para o mês de outubro.

Para além do Coachella, também o Stagecoach, festival de música country realizado no mesmo local (com data prevista para o fim de semana de 24 a 26 de abril) e organizado pela mesmo entidade, deverá ser adiado.

Já na passada sexta-feira, foi anunciado o cancelamento do South by Southwest (outro dos grandes eventos culturais anuais) mas também do Ultra Music Festival, um dos maiores festivais de música eletrónica do mundo.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China, já provocou mais de 3 mil mortes, contagiando mais de 100 mil pessoas em mais de 100 países.