O surto do novo coronavírus (Covid-19) já obrigou ao cancelamento ou adiamento de vários eventos, em vários país e em várias áreas da sociedade, do desporto à cultura.

No que toca aos festivais de verão, o Tomorrowland Winter, em França, foi o primeiro evento a anunciar o seu cancelamento, por decisão do governo francês. O festival iria realizar-se entre os dias 14 e 21 de fevereiro.

E por cá, como será? O SAPO24 questionou os principais festivais, sobre a aplicação de planos de contingência ou eventual cancelamento ou adiamento das datas.

Gonçalo Riscado, diretor do MIL - Lisbon International Music Network, que decorre entre 25 e 27 de março, em vários espaços do Cais de Sodré, em Lisboa, explica que o festival acompanha "atentamente" a situação. "Achamos que a atitude responsável é seguir as indicações da Direção Geral de Saúde, atuando em conformidade", esclarece em resposta ao SAPO24.

"À data de hoje, não equacionamos o cancelamento do MIL. Nenhum artista manifestou, até agora, intenção de cancelar a sua participação e apenas dois conferencistas cancelaram a sua presença devido a restrições impostas pelas suas empresas", esclarece ainda. Sobre o plano de contingência, "para além da divulgação das recomendações gerais", o MIL aguarda "indicações específicas das medidas a implementar de acordo com as características do nosso evento".

O festival ID, que decorre no início de abril, também não está em risco de ser cancelado ou adiado. Karla Campos, promotora do festival e CEO da Live Experiences (que também organiza o EDP CoolJazz), numa curta resposta por e-mail, esclarece ainda que um plano de contingência será colocado em prática se o evento receber instruções da DGS nesse sentido.

Já o Rock in Rio Lisboa (20, 21, 27 e 28 de junho), o único festival que até ao momento tem dias esgotados, disse ao SAPO24 que está a implementar as medidas necessárias, sem especificar quais ou como. "Neste momento, estamos a implementar todas as medidas necessárias e indicadas pelas autoridades competentes", revelaram.

Também a Ritmos, que organiza o NOS Primavera Sound (11 a 18 de junho), no Porto, e o Vodafone Paredes de Coura (14 a 17 de agosto), na vila com o mesmo nome, está a "acompanhar a evolução da situação". Em caso de agravamento da mesma, explicam que tomarão "as medidas de segurança necessárias, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde". O mesmo acontece com o NOS Alive, que "mantém as datas de 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés". "Estamos atentos ao desenrolar dos acontecimentos e em contato com as autoridades competentes", garante a Everything is New.