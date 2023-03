O livro foi apresentado pelo poeta António Carlos Cortez, investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho.

“Uma Colheita de Silêncios” sucede ao livro de poemas “O Mito da Europa” (2017).

Atualmente aposentado, Nuno Júdice foi professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e, literariamente, foi distinguido com mais de dez prémios nacionais e estrangeiros, desde 1975, quando recebeu o Prémio de Poesia Pablo Neruda. Entre outros foi distinguido com o Prémio Review/2000, da Associação Internacional de Críticos Literários, o Prémio Fernando Namora/Estoril Sol, em 2004, o Prémio Hispano-Americano Rainha Sofia de Espanha, em 2013, Prémio Internacional de poesia Argana da Maison de la Poésia du Maroc, em 2014, e, nesse mesmo ano, o Prémio Poetas del Mundo Latino Victor Sandoval, do México.