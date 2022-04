Ouça aqui a conversa com Nuno Markl na íntegra:

“Taskmaster” estreou há mais de um mês na RTP1 e parece já ter conquistado parte da população portuguesa, tendo até conseguido ser o programa mais visto numa das suas emissões. É apresentado por Vasco Palmeirim que, ao seu lado, conta com a ajuda de Nuno Markl, o mais recente convidado do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, para conduzir o programa.

A ideia não é original. Trata-se de uma adaptação portuguesa de um formato que já faz sucesso lá fora. Markl ficou a conhecer o conceito através de Palmeirim, e é o primeiro a admitir que, para percebermos realmente do que é que se trata, é necessário dar uma vista de olhos pelos episódios.

"Quando descrito, não se percebe o quão incrível aquilo é. Nós temos ali uma série de tarefas de diferentes níveis de parvoíce, e algumas entre a parvoíce e a inteligência, o que é fascinante. Há coisas em que tu percebes que é preciso ser-se muito inteligente para criar uma coisa tão disparatada como esta."

Mas há formas mais fáceis de explicar. Há um Taskmaster (Vasco Palmeirim), que define tarefas que os concorrentes do programa devem completar. Para o ajudar, tem alguém responsável por passar os desafios e analisar a forma como as provas foram desempenhadas.

No formato português, há quatro concorrentes residentes (Jéssica Athayde, Inês Aires Pereira, Toy e Gilmário Vemba) e um convidado que muda todas as semanas. Apesar de não se tratar apenas de um programa composto por comediantes, Nuno Markl admite que muitas vezes o mais difícil é mesmo conter o riso.

“Eu estou a desenvolver a arte de contemplar as coisas de uma maneira sonsa. Porque a vontade é de rir à brava. Mas eu tento despir-me desse lado e fico apenas com uma espécie de contemplação perplexa daquilo que está a acontecer. Embora às vezes seja muito difícil não rir.”

O humorista falou ainda dos desafios de criar uma adaptação do programa, sobre o que é que faz do “Taskmaster” um programa tão irresistível e não terminou sem dar umas pistas sobre o que é que ainda aí vem. O episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto está disponível na íntegra nas plataformas habituais.