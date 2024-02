O clube É Desta Que Leio Isto tem agora um canal de WhatsApp.

Para fazer parte, siga os passos seguintes:

1. Clique aqui.

2. Quando entrar no canal, no seu telemóvel, carregue em "seguir", no canto superior direito.

3. Ative as notificações (ao carregar no ícone do sino).

Ao fazer parte deste canal vai ter acesso a links diretos para pré-publicações e excertos de livros e notícias sobre literatura. Além disso, vai receber também o anúncio dos convidados do clube de cada mês.

E, claro, quem sabe se não surgem possíveis surpresas. Junte-se a nós!