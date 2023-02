O livro sobre “Hamlet”, protagonista da tragédia homónima de William Shakespeare, é de autoria de Maria Sequeira Mendes, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e é apresentado no dia 9 de fevereiro, pelas 18:00, na Biblioteca da IN, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa.

“O Essencial sobre Ruben A.”, autor, entre outros, do romance “A Torre da Barbela” (1964), reeditado em 2020, é de autoria do poeta Fernando Pinto do Amaral, também professor na Faculdade de Letras de Lisboa, e é apresentado no dia 24 de fevereiro, às 18:00, na Biblioteca da IN.

Finalmente, o terceiro novo título da coleção é dedicado ao poeta francês Charles Baudelaire (1821-1867), autor entre outros de “Flores do Mal” cujo 1.º volume publicou em 1857.

O autor do livro sobre Baudelaire é o poeta Jorge Fazenda Lourenço, e será apresentado no dia 28 de fevereiro, às 18:00, na Biblioteca da IN.