O músico português João Morais, conhecido como O Gajo, edita este ano "As 4 estações d'O Gajo", um conjunto de quatro EP inéditos de música instrumental, inspirados em viagens e memórias, ao ritmo das estações do ano.

Este mês sai o primeiro EP, "Rossio", seguindo-se, ainda sem data "Santa Apolónia", "Alcântara-Terra" e "Cais do Sodré", refere a editora Rastilho. Os quatro EP serão editadas em quatro momentos do ano de 2019, fazendo corresponder cada um desses momentos a cada uma das quatro estações do ano. O Gajo apresentará "Rossio" na quinta-feira na Estação Ferroviária do Rossio, em Lisboa.