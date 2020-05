Por aqui, vamos focar-nos mesmo no Dia da Mãe, qual sol à roda do qual tudo gira em liberdade mas não esquecendo onde está o centro (desculpem pais, mas vocês percebem, têm mães).

Não vai encontrar mais um artigo com a lengalenga "então esqueceu-se ou não teve tempo ou estava confinado". A quem possa ter acontecido, shiu, não digam nada e sim, pode ser que alguma destas sugestões disfarce. Mas a ideia é mesmo organizar um dia à volta desse sol das nossas vidas, as mães.

No Ninho do Mocho é uma feira online onde encontra ideias e sugestões de produtos criativos realizados pelos próprios criadores. É espreitar.

A The Navigator Company lançou um site onde é possível escrever uma ou mais mensagens personalizadas que serão entregues, em papel e sem custos, aos respetivos destinatários. A campanha, intitulada de Keep in Touch, procura aproximar as pessoas dos seus familiares e amigos, humanizando as suas mensagens e as suas relações através do uso do papel e irá ter como edição especial o Dia da Mãe que se assinala no domingo, 3 de maio.

E hoje, Dia da Mãe, o Jardim Zoológico apresenta um dos seus mais recentes habitantes – uma cria de Golfinho-roaz. Este pequeno macho nasceu durante a madrugada do dia 28 de janeiro e enfrentou logo nas primeiras horas de vida desafios dignos de super-herói, com a difícil tarefa de mamar debaixo de água enquanto nada.

Inspirados por esta particularidade e de forma a assinalar a efeméride, o Jardim Zoológico lança, neste Dia da Mãe, a segunda temporada de “Encontro com o Biólogo”. Após o sucesso das primeiras sessões deste programa online, gratuito e dinâmico, que contou com a participação de cerca de 3000 famílias, o Jardim Zoológico promove agora o seu regresso com o tema “Super-heróis da Natureza – especial Dia da Mãe” onde serão desvendadas as crias e progenitoras mais espetaculares do Reino Animal. É programa para uma hora bem passada (alerta pais, é dica para pensarem nisto e colocarem o plano em marcha para que os vossos mais novos surprendem a mais que tudo deles).

Uma ideia que mães desportistas - e não só - vão apreciar. A Wings for Life World Run, corrida solidária que reúne atletas de todo o mundo e procura apoiar a investigação da cura das lesões na espinal medula, acontece hoje através da internet (aplicação móvel), com a participação da atleta Vera Nunes. Os participantes são perseguidos por um carro meta virtual que arranca 30 minutos depois da saída do pelotão, aumentando progressivamente a velocidade até alcançar o último corredor.

A prova decorre em simultâneo através da internet nas mais variadas localizações e fusos horários.

E porque à mesa somos sempre felizes ficam algumas sugestões para rechear uma mesa tipicamente portuguesa e temperar a gosto: Horta do Amigo, Nós, os pequenos produtores, O Bom Sabor da Serra ou Azeite Castelo de Marvão.

A terminar, um livro para mães de filhos maiores e mais pequenos, porque o "Coração de Mãe" é intemporal.