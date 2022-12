O Natal já lá vai, mas a época festiva ainda não acabou — e não falamos do réveillon e dos planos que muitos de vocês devem ter para este dia 31. Assim sendo, antes de 2023 chegar, a par do que aconteceu o ano passado, temos uma última surpresa para vocês: um episódio duplo especial com os autores de “Private Joke” para um mashup de opiniões sobre as melhores séries e filmes de 2022.

O que nos levou a voltar a este formato? O último episódio do ano tinha de ser especial e envolver aquele recap de 2022 da praxe, mas não queríamos que fosse apenas mais um. Portanto, achámos que seria bom repetir a experiência do ano passado — que correu tão bem! — e concluímos que voltar a fazer uma espécie de "Especial Best of 2022" com Guilherme Fonseca e Pedro Silva, era o caminho certo a trilhar.

No entanto, ao contrário do que aconteceu em 2021, que resumimos tudo num único episódio, este ano optámos por gravar dois separados: um dedicado aos filmes (Parte I) e outro para as séries (Parte II). Desta forma, além de poderes escolher o que ouvir, nós e os nossos anfitriões parceiros tivemos mais tempo para debater as nossas escolhas. Podem culpar o número de boas séries a estrear e o muito que temos para dizer.

Como já devem ter percebido, este artigo é sobre as séries. Para ires dar ao artigo dos filmes é só clicares aqui.

PS: Sempre irreverente e igual a si próprio, informa-se que Guilherme Fonseca teve os seus próprios critérios e informou carinhosamente a restante mesa redonda que a sua lista de séries só contempla estreias deste ano, ou seja, esquecendo propositadamente "Better Call Saul" ou "The White Lotus", uma vez que considera que estes são regressos e não uma novidade.