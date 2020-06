Cinema Drive-In: Início do Drive In Comic Con Portugal Sessions

O que é: Organizadas pela City Conventions in the Yard, as sessões de cinema decorrem durante uma semana, e os participantes podem assistir todas as noites, a um filme diferente, no interior das suas viaturas. Na sexta-feira e no sábado, há sessões duplas, com o visionamento de dois filmes seguidos. As sessões são gratuitas, sujeitas a reserva e com um cartaz diversificado e para todas as idades. Hoje passa “O Meu Espião”, às 21:30

Quando: Até 7 de junho

Onde: Jardim Municipal de Oeiras.

Iniciativa: “Movimento Avós e Netos”

O que é: Lançamento do projeto “Movimento Avós e Netos”, que pretende reforçar os laços entre avós e netos. Os mais novos são convidados a enviarem desenhos, fotos e textos com o objetivo de alertar para a importância dos mais velhos na sociedade. A compositora Ana Stilwell escreveu uma canção e realizou um vídeo sobre esta temática que será o “pontapé de saída” deste movimento.

Onde? No Facebook

Espetáculo: "Mas que Grande Diversão!”

O que é: A plataforma TEIA19, lançada no início de abril para apoiar artistas afectados pelo cancelamento de espetáculos decorrente do covid-19, abre o mês de junho com um programa de Filminhos para Bebés (dos 1 aos 3 anos) da associação cultural Zero em Comportamento. Assim, durante 24 horas, o programa "Mas que Grande Diversão!” está disponível gratuitamente para todas as famílias que quiserem ver os 10 filminhos incluídos na plataforma.

Quando: a partir das 9:00

Onde: Neste website

Iniciativa: Quinta Pedagógica de Braga

O que é: A Quinta Pedagógica de Braga comemora a data com um programa que prevê visitas guiadas a famílias até 10 elementos, um peddy-paper e workshops. Os mais novos vão poder fazer desenhos livres sobre os animais da Quinta que, no futuro, vão fazer parte de uma exposição. A participação nestas atividades carece de inscrição prévia através do e-mail quinta.pedagogica@cm-braga.pt

Quando: As atividades decorrem das 10:00 às 12:00 e das 14:30 às 16:30.

Reabertura : Portugal dos Pequenitos, em Coimbra

O que é: O Portugal dos Pequenitos reabre com um circuito sugerido e uma lotação máxima para garantir o distanciamento necessário devido à pandemia da covid-19.

Às 10:00 há a realização da oficina "Pinturas com História" a decorrer em dois momentos: visita nas Casinhas Regionais e construção do objeto no Coreto. Na visita às Casinhas Regionais as crianças vão "fotografar", com recursos a "máquinas fotográficas" de papel, e registar na memória pormenores arquitetónicos. No Coreto vão construir um mapa ilustrado com os registos que fizeram na visita. Para o efeito será fornecido a cada criança uma placa na qual vão desenhar com lápis e pintar com tempera (tinta de ovo produzidas pelas crianças). Nesta oficina de expressão plástica as crianças trabalham a escala, a memória, o interior/exterior, a geometria.

Reabertura: Zoo de Lagos

O que é: O Zoo de Lagos abre as suas portas, convidando os visitantes a um passeio recheado de novas experiências, onde é possível apreciar mais de 140 espécies animais e 200 botânicas, a praia dos pinguins, o recinto dos morcegos, entre outros. As entradas são gratuitas para famílias com crianças e jovens acompanhadas por até dois adultos, residentes no concelho.

Quando: Entre as 10:00 e as 19:00

Reabertura: Centro Ciência Viva de Bragança

O que é: O Centro Ciência Viva de Bragança reabre com um programa especial dedicado às crianças. O dia tem início, às 14:30, com História “Megaspirina” do livro “Contos da Dona Terra”, seguida de “Da Horta para a Tela” (extração de pigmentos naturais). Mais tarde, pelas 15:30, os mais novos fazem “Plasticina Caseira” (reações químicas) e para terminar, às 16:00, é hora de ficar a saber “Porque é que as Pipocas "pipocam"? (a cozinha é um laboratório). Há ainda um Peddy-Paper Virtual neste website que leva os internautas a “passear” pelos parques verdes da cidade de Bragança, respondendo a questões de ciência e tecnologia a cada etapa.

Reabertura: Teatro Miguel Franco, em Leiria

O que é: O Teatro Miguel Franco retoma a sua atividade com a apresentação, às 14:30, da peça de teatro de marionetas e fantoches “O Principezinho”, uma obra de Antoine de Saint- Exupéry, adaptada e encenada sob a direção de Pedro Oliveira, do NARIZ Teatro de Grupo.

Quando: Às 14:30

Reabertura: Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa

O que é: O Museu Arqueológico do Carmo reabre com entrada gratuita e um "programa muito especial" adequado ao Dia da Criança. À tarde (15:00 e 16:00), há duas sessões de “Já conhece a coleção ao ar livre do MAC?” – que tantas curiosidades tem para contar às crianças e famílias.

No mesmo dia é também apresentado, em sessões contínuas, o espetáculo imersivo “Carmo: 630 anos de História”, que constitui uma importante mais-valia da visita ao MAC. Projetado em grande dimensão, no auditório, usando a própria arquitetura do suporte, nele se conta a história da Igreja do Convento do Carmo e da instalação nela da Associação dos Arqueólogos Portugueses e do Museu Arqueológico do Carmo.

Reabertura: Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa

O que é: O Pavilhão do Conhecimento reabre ao público e festeja o dia mundial da criança com um programa com animação no espaço exterior, música, malabarismos, pipocas e bolas de sabão gigantes. Mais tarde, surgem histórias, experiências, esculturas com materiais reciclados, um safari fotográfico pelo Parque das Nações e inúmeros desafios.

Quando: O programa tem início às 10:00 e termina às 18:00

Reabertura: Escola Portuguesa de Arte Equestre, Lisboa

O que é: A Escola Portuguesa de Arte Equestre reabre ao público com um espetáculo destinado a crianças e famílias. O Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, é palco para a apresentação do espetáculo “Crininhas vai para a Escola”, uma história ficcionada especialmente concebida para dar a conhecer às crianças o universo da Alta Escola Equestre portuguesa.

O texto descreve os exercícios que os cavalos e os cavaleiros faziam no tempo dos reis e das rainhas, enquanto procura transmitir também valores importantes como a família, a amizade, a aprendizagem, a disciplina e a entreajuda.

O programa tem início com uma visita às cavalariças do Páteo da Nora, onde as crianças podem interagir com cavalos e cavaleiros.

A entrada é livre para crianças até aos 12 anos, mediante inscrição prévia através do e-mail arteequestre@parquesdesintra.pt

Quando: às 11:00

Reabertura: Museu da Farmácia, no Porto

O que é: Com o objetivo de assinalar a data, que coincide com a reabertura do museu ao público, o Museu da Farmácia Porto convida as crianças a tornarem-se verdadeiros cientistas e fabricarem uma pasta de dentes que podem levar para casa.

Durante este atelier, as crianças ficam a conhecer a composição dos dentes e aprendem a importância da utilização da pasta de dentes e do fio dentário.

Todas as crianças que visitem o Museu da Farmácia no dia 1 junho, para além da entrada gratuita, recebem uma pequena lembrança para se divertirem em casa.

Necessária pré-inscrição através de envio de e-mail para museudafarmacia@anf.pt

Quando: às 15:00

Reabertura: Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto

O que é: O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto preparou um programa especial para todas as crianças que visitarem o Jardim Botânico do Porto. Em segurança e na companhia das suas famílias, as crianças serão desafiadas a explorar o Jardim e a sua biodiversidade.

Para isso, basta inscrever-se. Cada visita, com a duração média de 60 min, será seguida de um intervalo mínimo de 30 minutos para evitar aglomeração de visitantes. Adicionalmente, todas as medidas de higiene e segurança serão garantidas. Para mais informações e inscrições, contacte-nos através de s.educativo@mhnc.up.pt.

Quando: Das 10:00 às 18:00

Teatro: apresentação online da Gala do Clube dos Críticos

O que é: O Teatro São Luiz celebra a data com a transmissão online da Gala do Clube dos Críticos, uma cerimónia organizada pelo grupo de crianças que, ao longo desta temporada, assistiu a espetáculos da programação Mais Novos, refletiu sobre eles em conjunto e agora elege os melhores entre os melhores.

Quando: A partir das 17 :00

Onde: Neste website

Teatro: apresentação online “O Príncipe Nabo”

O que é: A Atrapalharte, produções teatrais, transmite a peça infantil “O Príncipe Nabo”, a partir do texto de Ilse Losa. A peça é realizada ao vivo e transmitida no Youtube da companhia em tempo real para quem estiver interessado em obter o link para a sua visualização.

Quando: Durante o dia são realizadas três apresentações – 10:00; 11:30 e 14:30

Onde: No Facebook

Teatro: Aniversário do Teatro Luís de Camões (Lu.Ca)

O que é: O Teatro Luís de Camões (Lu.Ca), que completa dois anos no Dia Mundial da Criança, festeja a data com a estreia do primeiro conto original do grupo Histórias Magnéticas e com uma playlist para celebrar. “Não se deixem enganar! Um conto panfletário” é a proposta das Histórias Magnéticas, e conta a história de uma uma criança que viveu a transição do fascismo para a democracia em Portugal.

Depois da estreia, tem lugar uma conversa em streaming com o músico Sérgio Pelágio e a bailarina e coreógrafa Sílvia Real, que fazem as Histórias Magnéticas.

A peça, uma co-produção do Teatro LU.CA, CasaBranca/Festival Verão Azul e Câmara Municipal de Castelo Branco, ficará disponível, durante uma semana, no site do teatro. No mesmo dia, o teatro disponibiliza no Spotify uma “Playlist para celebrar de manhã à noite”, com curadoria da dupla de Dj Bandido$.

Quando: Às 18:00

Onde: No Facebook e na plataforma Zoom

Teatro: Programa do Teatro Nacional D. Maria II

O que é: Teatro Nacional D. Maria II promove espetáculos online, leituras de histórias e uma sessão de poemas para celebrar este dia. A Salinha Online abre, às 11:00, com duas histórias infantis – “O pai que se tornou mãe”, de José Eduardo Agualusa, lida por Inês Vaz, e “Parece um pássaro”, de David Machado, interpretada por Pedro Russo. As leituras ficam disponíveis para ver ou rever mais tarde.

Às 14:00 ocorre o espetáculo “Insuflável”, criado e encenado por João de Brito. Uma história que faz pensar sobre os sonhos e a imaginação, interpretado também em Língua Gestual Portuguesa, as duas versões ficam disponíveis para visualização até ao final de junho.

O dia termina, às 17:00, com uma sessão especial do Clube dos Poetas Vivos, dedicada a “Poesia para crianças”. Teresa Coutinho convida Catarina Loureiro, Cláudia Gaiolas, Crista Alfaiate, Manuela Pedroso, Marco Paiva, Teresa Sobral para desvendarem poemas, numa parceria entre D. Maria e a Casa Fernando Pessoa.

Onde: A sessão decorre em direto, no Instagram do D. Maria II, ficando mais tarde disponível para visualização no YouTube.

Teatro: Transmissão da série “O que é que a ópera tem?”

O que é: O Teatro Nacional de São Carlos estreia “O que é que a ópera tem?”, uma série infantil sobre o drama em música, com a participação das formações residentes, o Coro e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Vicente, de 6 anos, Francisca, de 7, e Marta, com 10 anos, são três amigos que, em suas casas, em tempo de pandemia, não deixam de conversar e brincar. Eles são os protagonistas da série infantil, que conta com a boneca Carlota, moradora no teatro lírico, do qual vai revelando segredos.

Segmentos de óperas, como A Flauta Mágica, de Mozart, ilustram diferentes momentos, que permitem conhecer famílias de instrumentos, vozes de um coro, funcionamento dos corpos artísticos e a história da música, entre muitas outras. O primeiro episódio conta com a soprano Elisabete Matos, diretora artística do TNSC.

Quando: É transmitido todas as segundas-feiras, às 12:00.

Onde: No site do TNSC e nas suas páginas no Facebook e no Instagram

Teatro: Transmissão de “Vice-Versa”

O que é: A Nome Próprio, estrutura residente no Teatro Campo Alegre, apresenta “Vice-Versa”, um espetáculo de Victor Hugo Pontes para os mais pequenos. Criado há dez anos, fala sobre a passagem do tempo, as ilusões e a maneira como as crianças veem o mundo. Vice-Versa está online durante 24 horas.

Onde: Neste website

Teatro: Transmissão de "Teatro Plage: De Cá Para Lá"

O que é: Este espetáculo de teatro para bebés dos 6 meses aos 3 anos é uma criação dos performers Paulo Lage, Cheila Lima, Christophe Santos e das bailarinas Carolina Branco e Sofia Loureiro. Foi criado no âmbito da comemoração dos 19 anos da Casa das Artes de Famalicão.

Quando: Às 10:00, às 14:30 e às 15:30

Onde: No Facebook

Teatro: Transmissão online de “SubLinhar”

O que é: O Teatro Municipal do Porto (TMP) transmite o espetáculo “SubLinhar”, de Marta Cerqueira. O TMP lançou ainda um desafio para pais e filhos. A partir das ilustrações da agenda do Paralelo - Programa de Aproximação às Artes Performativas, toda a família é desafiada a criar uma história, que será partilhada nas redes sociais do teatro durante o dia 1 de junho.

Quando: às 16:00

Onde: No Facebook

Iniciativas Municipais:

Alcácer do Sal:

A Câmara Municipal de Alcácer do Sal assinala a data com a transmissão de atividades através da Internet

10:30 - Dança coreografada pela equipa de Desporto da autarquia.

14:30 - Hora do Conto, com a leitura da obra "Quando eu nasci", da autoria de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso.

15:30 - Oficiina das Experiências, a cargo da Oficina da Criança.

O programa pode ser acompanhado através da página do município no Facebook.

Cartaxo:

A Câmara Municipal do Cartaxo organiza a criação de uma "cidade digital", com a participação de parceiros institucionais e empresariais, profissionais de diversos setores e comunidade educativa.

Às 09:00, os Besouros, grupo de jovens músicos da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, dão o arranque com uma música original que criaram para esta edição do Dia da Criança, seguindo-se atividades desportivas e culturais, música e canções, conselhos úteis, aulas de culinária, experiências científicas, e aulas de karaté.

O programa pode ser acompanhado na página do Facebook da autarquia.

Faro:

O município assinala o dia Mundial da Criança com uma iniciativa online: a autarquia presenteia as crianças do concelho com o novo livro dos heróis farenses Farrobinhas, intitulado “Uma Aventura em Casa”, e que retrata a realidade atual. Esta história, que já é a nona da coleção, é disponibilizada aos mais pequenos digitalmente no website dos Farrobinhas, e é lançada ao público e na página de Facebook dos “heróis farenses” e do próprio município. Às 10:30, é disponibilizado um vídeo animado, com cerca de 25 minutos, onde se conta esta aventura.

O programa pode ser acompanhado através das plataformas do município, o canal de Youtube e o Facebook.

Fundão:

O Município do Fundão, em parceria com a Junta de Freguesia do Fundão (União) e a Aqualia, assinala a data com diversas atividades online e à janela destinadas aos mais novos.

Hoje é lançado online o vídeo musical com crianças do concelho do Fundão, com interpretação do tema “Arco-Íris”, que faz parte do CD “Shiu, Pouco Barulho”, gravado pela Academia de Música e Dança do Fundão.

Às 15:00, é transmitida a Hora do Conto e, às 16:00, tem lugar uma visita virtual “A Minha Coleção”, guiada pelos jovens museólogos do Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto. Todas as atividades podem ser acompanhadas nas redes sociais do Município do Fundão.

Guarda:

A Câmara Municipal da Guarda assinala o Dia Mundial da Criança com um circuito desportivo e um concerto ‘online'.

11:00 - Concerto "Especial Disney - Músicas da Nossa Vida", apresentado pela Diplix

12:00 - Professores de desporto da autarquia da Guarda propõem, através de um vídeo, um Circuito Lúdico-Desportivo para "fazer em família à volta do Estádio Municipal da Guarda"

O programa vai ter transmissão na página de Facebook do município.

Guimarães:

“O Direito de Continuar a Ser Criança” é o lema do programa que assinala o Dia Mundial da Criança, numa iniciativa promovida pelo Município de Guimarães, com participação de vários parceiros.

Através das redes sociais, estão previstas várias iniciativas, desde as 10:00 às 18:00, sendo a primeira o teatro de fantoches "Vem aí o Zé das Moscas", numa adaptação de um conto tradicional da autoria de António Torrado, através do Facebook da Biblioteca Municipal Raúl Brandão.

Na área da ciência, seguem-se dois filmes do Centro Curtir Ciência: O Ar Ocupa Espaço (10:30) e Indicador de PH (11:00), na página do Facebook do Município.

A Biblioteca Municipal apresenta ainda a Oficina de Ciência Criativa - Atividade plástica de construção de aviões de papel e - " Contos em Movimento - Yoga para crianças " orientado por Maria Martins.

O tema do ambiente é abordado, através do Laboratório da Paisagem, com vídeos sobre “Qual é a tua Pegada Ecológica?”, “Vamos construir uma caixa ninho!” e “Vem conhecer a Biodiversidade de Guimarães”.

Através do “Programa Escolhas” – Porta 7 (Fraterna) são apresentados ainda dois filmes: “Como fazer um Shaker em casa?” e “Atividades de Pais e Filhos – Enraizamento”. O capítulo da história é assinalado pelo Museu Alberto Sampaio, com o vídeo sobre “O Primeiro Rei”.

Lagos:

Para 1 de junho, a Câmara Municipal de Lagos agendou uma sessão online de contos: “O despertar”, com o TEL e a Cia. Vaya, com estreia marcada para as 18:00 no Facebook da autarquia.

Palmela:

O Município de Palmela partilha algumas sugestões de jogos e brincadeiras para realizar em casa, em família, proporcionando, ao mesmo tempo, várias aprendizagens aos mais novos.

Com o lema “Família Ativa, Criança Saudável”, o programa é, este ano, exclusivamente online,

Jogos tradicionais, o jogo “Monopólio a Mexer”, os vídeos “Ser Ativo em Casa / Brincar Em Família", a Hora do Conto online “O Brincador”, decoração de máscaras de proteção e a sugestão de leitura “O Principezinho” são as atividades lúdicas propostas.

Às 16:00 o Circo chega a casa, com a participação dos Circos Dallas e Chen.

Estas atividades podem ser vistas no website e no canal de Youtube do município, assim como no Facebook

Pinhel:

O município de Pinhel assinala o Dia Mundial da Criança com uma sessão de cinema em "drive-in" gratuita, às 21:00, no parque de estacionamento do Centro Logístico.

As famílias vão poder assistir ao filme de animação "Bráulio e o Mundo dos Gatos", em versão portuguesa, dentro do carro, sendo que o som chega por frequência radiofónica.

O programa inclui ainda um espetáculo infantil de magia cómica e de malabarismo, pelo duo "Os Brincalhões", destinado às crianças que frequentam os Jardins-de-Infância, e animação itinerante pelas ruas para as crianças que se mantêm em casa.

Vila Franca de Xira:

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira lança no site e nas redes sociais um desafio às crianças e às famílias do Município, numa iniciativa articulada entre as áreas da Intervenção Social e do Desporto.

Com o tema “vamos espalhar alegria!”, foi gravado um vídeo (já disponível), com uma coreografia que as famílias poderão reproduzir (em qualquer suporte de vídeo digital) e enviar à Câmara Municipal, sendo depois partilhada nos meios digitais da autarquia. O mesmo convite será também dirigido às instituições e coletividades do concelho, incluindo as que prestam apoio às crianças e jovens com deficiência. A divulgação dos vídeos que forem enviados à Câmara Municipal terão início no Dia Mundial da Criança e irá prolongar-se até ao dia 7 de junho.