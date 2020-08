“Será que todos nós temos um mundo interior assim tão rico como aquelas personagens? Será que refletimos assim?”, questiona outra participante — “se calhar sim. Se calhar todas as pessoas têm um mundo interior rico, mas nem todos o sabem expressar, ou, até, viver”, completa.

Mas… E a efetiva máquina de fazer espanhóis? Que caranguejola é essa, para que serve e o que faz? Ninguém sabe. Ninguém concorda. Poderá ser um ventre; um muro; uma passagem. Um efetivo engenho mecânico de produção dalguma coisa que a gente nem chega a saber se é realidade ou delírio.

“É a máquina social, a máquina política: a carneirada”, aponta uma leitora. Mas porquê espanhóis? “Porque isto era de tal maneira que qualquer um tinha vontade de ter outra nacionalidade”, diz. A máquina “é o regime, que faz com que as pessoas não queiram ser portuguesas” completa uma outra participante.

“O sistema é tão mau que eu quero ser outra coisa”, diz ainda uma outra, lembrando que, “se o Valter Hugo Mãe fosse espanhol, seria a máquina de fazer portugueses”, já que, na mesma altura, também Espanha tinha uma ditadura.

Mas a máquina também pode ser uma passagem, o caminho para o ponto a partir do qual “não há mais, é mesmo vegetar”, afirma outra participante.

O livro vem expiar, espiar os sentimentos das pessoas de bem, que cumpriam a vida serena e pacata da ditadura portuguesa no século XX — ou a subvertiam, a ela fugiam.

“Estou muito contente por ter assistido a esta discussão, porque agora vou comer livro todo”, diz um participante que, mesmo sem ter lido a obra, quis participar para perceber se o devia ler — e prometeu fazê-lo, afinal, é desta que vai ler isto.

Esta sessão foi moderada por Elisa Baltazar, do clube de escrita “O Primeiro Capítulo”, na companhia de Pedro Soares Botelho, do SAPO24, numa edição que se estendeu de Évora ao Porto, com uma particular concentração em Coimbra.

