Domingo, à semelhança das edições anteriores, o dia é dedicado às crianças. Nesse dia será apresentado Mão Verde, projeto que junta a ‘rapper’ Capicua e o guitarrista Pedro Geraldes, dos Linda Martini, O Recreio da Anita, “fenómeno digital com mais de 70 milhões de visualizações no Youtube”, e Porbatuka, um musical de percussão, do concelho de Almada, “que pretende dar a todos os seus elementos formação musical, técnica acompanhada de movimento, coreografia e dança”.

Nesse dia, “além das atrações no palco existirão diferentes atividades paralelas no recinto como pinturas faciais, skate, dança, grafiti e um mega parque de insufláveis”.

O festival O Sol da Caparica é uma organização da Câmara Municipal de Almada, este ano em parceria com o Grupo Chiado.

Em março, a autarquia revelou que mudou de parceiro na organização do festival, com um protocolo no montante de 70 mil euros, que permite “uma poupança significativa de fundos públicos, que serão canalizados para investimento noutras áreas estratégicas, sociais, culturais e turísticas”.

A autarquia de Almada revelou ter um prejuízo acumulado de perto de cinco milhões de euros com a realização de cinco edições do festival O Sol da Caparica, o que a levou a procurar um novo promotor.