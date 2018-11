Recentemente, Teresa Esgaio dedicou grande parte do seu tempo a desenhar um elefante e um rinoceronte - os dois com quase quatro metros de largura, o primeiro com três metros de altura e, o segundo, com 2,20 metros.

Um projeto “muito longo”, que acabou por durar um ano, como recordou em declarações à Lusa, a propósito da exposição “Take a number”.

A dada altura do processo sentiu “necessidade de começar e acabar um desenho num dia”. Então, “em paralelo com o rinoceronte”, começou a desenhar senhas de atendimento, das que ainda se encontram em alguns estabelecimentos comerciais, “porque andava nesta luta com o tempo”.

Desenhou as primeiras senhas “em outubro do ano passado”. Começou no A00 e terminou na A99, e estarão todas expostas na Underdogs, onde haverá uma máquina de senhas, “a partir da série B”, representando “o exercício físico do esperar”, para haver “uma relação com o objeto” que lhe serviu de ‘modelo’.

Teresa Esgaio vê nas senhas “uma unidade de tempo”, e foram estas que deram o mote à exposição.