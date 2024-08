De acordo com o Município de Odemira, em comunicado, a iniciativa “Setembro, uma Imersão Cultural” promete “dar voz à diversidade cultural e proporcionar diferentes manifestações culturais ao público”, com uma programação descentralizada.

As comemorações do Dia do Município, que se assinala a 8 de setembro, as festividades religiosas em torno da padroeira, o Festival 7 Sóis 7 Luas, a comemoração do centenário da Viagem Aérea Portugal - Macau e o Festival Tass Jazz são os destaques do evento.

As atividades arrancam, no primeiro domingo de setembro (dia 01), com a inauguração da exposição “Cerâmica de Odemira”, na Olaria Municipal, um espetáculo de circo acrobático e humorístico, no Pavilhão Multiúsos de Almograve, e a exposição itinerante “Peças do Simpósio Internacional de Escultura de Odemira”, no Jardim Público de Vila Nova de Milfontes.

Este ano, o Festival 7 Sóis 7 Luas, que assinala 25 anos de parceria com esta autarquia alentejana, regressa ao concelho com um programa diversificado de espetáculos musicais e de teatro de rua, na primeira quinzena de setembro, em várias localidades.

O programa celebra igualmente o aniversário da Biblioteca Municipal José Saramago, no dia 05, com uma festa no Jardim Sousa Prado, com atividades para toda a família.

Já entre os dias 06 e 08 do próximo mês, presta-se homenagem à padroeira de Odemira, com um conjunto de atividades culturais e religiosas e, no Dia do Município (dia 8), realiza-se a habitual sessão solene, com a distinção de individualidades, e um concerto do grupo Resistência, no Jardim Ribeirinho de Odemira, a partir das 21:30.

O destaque da programação deste ano vai para o encerramento das comemorações do Centenário da Primeira Viagem Aérea Portugal – Macau (dia 21), em Vila Nova de Milfontes, que inclui uma visita ao local de descolagem, no Campo de Coitos, momentos de debate e a exibição de um documentário, de Diogo Vilhena.

Segundo a autarquia, está ainda prevista a apresentação do livro "De Portugal a Macau - A Viagem do Pátria”, de Sarmento de Beires, e um espetáculo musical com a Banda de Música da Força Aérea Portuguesa, com a participação de Joana Luz.

O programa da iniciativa “Setembro, uma Imersão Cultural” integra ainda o Festival Tass Jazz, nos dias 27 e 28, com as atuações de Júlio Resende Fado Jazz Trio, Alexandre Frazão, Mário Laginha Solo e Isabel Rato Quinteto.

O programa conta ainda com outras atividades de música, dança, teatro, exposições e 'workshops', promovidas pelos agentes culturais do concelho, com financiamento do município através do programa “Odemira Criativa”.