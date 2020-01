“Faço isso através [da música] contemporânea ocidental, (…) na qual incluí, progressivamente, elementos da tradição musical árabe, que também representa parte da minha herança e que constitui uma fonte contínua de investigação”, prossegue o compositor.

Maor recorda várias obras inspiradas “em acontecimentos atuais e na história recente do Médio Oriente”. É o caso de “Occupy Haifa”, em que procura reconstruir a paisagem sonora de um protesto, congregando sons reais com o tecido instrumental, ou de “Beirute 15-07-2006″, “um estudo doloroso sobre a guerra”, que também é “uma homenagem” ao músico libanês Mazen Kerbaj. A poesia do israelita Itzhak Laor, autor de “Os mitos do sionismo liberal”, também sustenta algumas das obras de Maor.

“The Sleeping Thousand” é, segundo o compositor, uma ópera política em que aborda “a questão da liberdade”. Maor não tem a certeza de a poder apresentar num palco israelita, na atualidade, tendo em conta “a pressão do governo sobre os artistas”.

Nascido em Haifa, em 1983, Maor iniciou os estudos musicais no conservatório local, e a formação em composição com Eitan Steinberg, antigo discípulo de Luciano Berio, Peter Maxwell Davis e Franco Donatoni.

Em 2002, aos 19 anos, depois de se recusar a cumprir o serviço militar obrigatório no seu país, por considerar “imoral a ocupação da Palestina”, Maor foi condenado a dois anos de prisão. Libertado em 2004, prosseguiu a formação no Conservatório de Música de Genebra e no Instituto de Investigação e Coordenação Acústica/Música (IRCAM), em Paris.

A conceção de “The Sleeping Thousand” remonta a 2016, quando o Festival de Helsínquia desafiou compositores a escreverem sobre o mito de Orfeu.

Adam Maor e Yonatan Levy iniciaram então o projeto, que levaram a uma residência artística em Snape Maltings, no Reino Unido, no ano seguinte. Em 2018, um primeiro esboço da ópera foi trabalhado no Théâtre de la Ville do Luxemburgo, com os músicos que a interpretam desde então: a maestrina Elena Schwarz, o agrupamento United Instruments of Lucilin, de nove instrumentistas, e os cantores Gan-ya Ben-Gur Akselrod, Benjamin Alunni, Tomasz Kumiega e David Fry, que vão estar em Lisboa, na quinta-feira.

Depois de Aix-en-Provence, “The Sleeping Thousand” foi apresentada no Luxemburgo, e deverá percorrer a rede ENOA.