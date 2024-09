Em comunicado o teatro sublinha que esta é uma obra pensada para os mais pequenos, mas também para os adultos e conta a história de pássaros que, um dia, se reúnem numa grande assembleia para tratar dos graves problemas com que todos se debatem. Além disso, é também a história, ou uma metáfora, acerca do que há de mais profundo sobre o ser humano.

Nesta ópera, coproduzida pela Companhia de Música Teatral, Teatro Aveirense/Câmara Municipal de Aveiro e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, comunica-se através da música, não tendo palavras do início ao fim.

