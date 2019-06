O primeiro dia na Colômbia será uma atuação no Museu de Arte Moderna de Medellín, em 12 de junho, com dois dias, 13 e 14, no Festival de la Imagen, em Manizales, terminando em Cali, no dia 15, no Museo La Tertulia.

Segundo Gustavo Costa, da Sonoscopia, a base é o trabalho que vem sendo desenvolvido “há alguns anos” para criar a “Phobos”, o nome da orquestra, ainda que os espetáculos “sejam sempre diferentes, mais ou menos iguais mas incluindo alguma improvisação”.

Este “grande conjunto de instrumentos totalmente automáticos”, explica à Lusa, segue a tradição popularizada no século XIX com carrilhões e relógios musicais, a que se junta o aparecimento das novas tecnologias a música gerada por computador.

Os primeiros, os instrumentos, recebem uma instrução do segundo, o computador, “sem interação humana direta” necessária para que toquem, a que se juntam, aí sim, quatro músicos que trabalham “humanamente por cima disso”, ao interagir com as notas ditadas pelo computador “de formas mais ou menos imprevisíveis”, até porque alguns dos algoritmos apresentam “um comportamento propositadamente errático”.

O interesse, conta o músico, está mesmo no desenvolvimento de “um sistema de quase autoalimentação de informação”, uma vez que o próprio computador tem de reagir ao efeito da improvisação dos músicos, criando um ciclo de estímulos de dois sentidos, entre humano e digital.