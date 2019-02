A Orquestra Sem Fronteiras nasceu com um propósito: a dar resposta ao “jovem músico que não tem a possibilidade, depois de feitos os seus estudos, de fixar-se na sua região”. É desta forma que o maestro Martim Sousa Tavares, que lidera o projeto, explica de onde partiu a ideia. A OSF vai, assim, “trabalhar com os melhores alunos das escolas do Interior” de Portugal, num eixo de Bragança a Beja, incluindo alunos das regiões espanholas no eixo raiano de Zamora a Olivença.

Até ao final deste ano, a OSF tem previsto apresentar cinco programas em 17 localidades portuguesas e espanholas e envolver 102 músicos dos dois países, entre os 14 e os 20 anos.

Em paralelo, a orquestra propõe-se dinamizar em termos culturais estas regiões e a zona da raia luso-espanhola. No dia 22 de março, estreia-se no local onde tem a sua sede, tocando no Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova. É o início de uma primeira digressão pelo interior do país: a 23 de março atua no Centro Cultural de Campo Maior, no Alto Alentejo, e, no dia 24, no Palácio de Congressos Manuel Riojas, em Badajoz, na Extremadura espanhola.

O projeto arranca com um orçamento de 100.000 euros mas espera, ainda este ano, aumentar este valor mediante uma campanha de “fundraising” (captação de financiamento voluntário) que ainda está a decorrer.

Do orçamento previsto, explicou Sousa Tavares, 55% destina-se a músicos e pessoal, 27% à logística, despesas que envolvem a realização e produção dos programas, como compra e aluguer de partituras, consumíveis, deslocação e alojamento, referindo que muitas vezes o alojamento é oferecido pelas autarquias ou outras entidades.