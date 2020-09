Os 20 anos de Commedia a la Carte celebram-se em 32 sessões. O Tivoli BBVA, em Lisboa, recebe a estreia de “2020 Futuro a La Carte” a 16 de setembro e, até 11 de outubro, tem sessões das quartas-feiras aos domingos, sempre às 21h30.

Depois, César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda preparam-se para mais uma série de sessões de humor de improviso, desta vez no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Entre os dias 3 e 20 de dezembro, são 12 dias de improviso – também com início às 21h30.

O espetáculo e a digressão para celebrar os 20 anos de Commedia a La Carte estavam a ser preparados quando eclodiu a pandemia. A Cultura foi uma das áreas da economia que ficaram fragilizadas pelo adiamento e cancelamento de espetáculos.

No entanto, para contrariar a crise provocada pela pandemia de Covid-19, a Staples e Zeiss uniram-se ao trio Commedia a La Carte para celebrar a Cultura através do humor e da tecnologia. Face à impossibilidade de venda das lotações totais das salas, a Staples e a Zeiss entenderam partilhar o risco financeiro dos espetáculos planeados, suportando parte dos bilhetes que não se podem vender para que os 32 espetáculos agendados se realizem.

O espetáculo “2020 Futuro a La Carte” vai ter um lado tecnológico, com projecção e videomapping. Quem está na plateia participa no espectáculo, como é normal nos espetáculos dos Commedia a La Carte, mas desta vez através de uma aplicação.

É obrigatória a utilização de máscara durante os espetáculos.

Os bilhetes começam a partir dos 16€ e, dependendo do lugar na sala, vão até aos 25€.