"São as bodas de prata da série literária mais famosa do mundo. Harry Potter chegou a Portugal há 25 anos e, para celebrar a data, a Presença desafiou o artista português Mário Belém a ilustrar as capas dos sete volumes, apresentando aos leitores edições únicas em todo o mundo", explica a editora em comunicado.

Mário Belém, o primeiro ilustrador português a conceber a imagem da série completa, explica o processo para estas ilustrações. "O ponto de partida para criarmos este conjunto de capas foi imaginar uma mala de viagens antiga, aquelas que tinham um autocolante por cada destino visitado, captando diferentes momentos na jornada do Harry".

"A partir daí, cada livro foi analisado à lupa, na tentativa de identificar os momentos e símbolos mais importantes,

que fossem facilmente reconhecidos para criar estes mosaicos visuais da história de Harry. Das melhores memórias que tenho da minha infância, numa escola inglesa, foi devorar livros sobre mundos fantásticos. Estas histórias transportam leitores para diferentes lugares, e eu quis proporcionar aos leitores do Harry Potter a mesma experiência. São livros que nos levam para um lugar feliz", conta.

Entre as sete capas, há uma que se destaca para o ilustrador. "Julgo que a capa que funciona melhor é a de 'O Cálice de Fogo'. A cena refletida nos óculos, a de Harry a mergulhar pelo meio de ruínas, foi uma das que mais gostei de desenhar", frisa.

Mas as dificuldades também fizeram parte do processo. "A ilustração que mais versões teve foi a da cena do arco com um véu em 'A Ordem da Fénix'. Inicialmente, era a cena do julgamento de Harry pelo Wizengamot. Entre tirarmos a multidão, dar mais profundidade à sala, acrescentar o grupo de amigos, mudar a roupa a Harry, voltou para trás umas quantas vezes".

No Instagram, o ilustrador partilhou imagens das várias capas. Numa das fotografias, percebe-se também que as lombadas dos sete volumes voltam a criar uma ilustração: um jogo de Quidditch.

Em Portugal, registam-se 2.300.000 exemplares vendidos da série principal, nos sete títulos. Mais de 600 milhões de exemplares foram já vendidos em todo o mundo e esta saga foi traduzida para mais de 80 línguas e deu origem a filmes de enorme sucesso. Em breve, vai estar disponível em série na HBO.