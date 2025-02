"Com a participação da Banda Sinfónica Portuguesa, da Joana Almeirante e do Coro do Conservatório de Música, Teatro e Dança de Vila do Conde, este concerto vai ser um intenso e bonito momento de celebração - uma oportunidade para homenagear todos os que fazem parte desta história e renovar o nosso compromisso para o futuro", explica a Acreditar em comunicado.

Os bilhetes estão disponíveis aqui. Crianças dos 6 aos 12 anos não pagam, jovens dos 13 aos 18 anos pagam 7,50€ e adultos 15,00€.

A associação Acreditar foi fundada há 30 anos por "um grupo de pais de crianças com cancro, unidos pela experiência comum e pela vontade de transformar a realidade".

Atualmente, acompanha "as famílias desde o diagnóstico e para lá da doença". No total, 15 mil famílias já receberam apoio e puderam sentir que "não estão sós nos desafios que a doença traz ou intensifica".