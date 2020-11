Quinta-feira, 26 de novembro

Em cartaz

“ Miss ” : Do realizador de “Gaiola Dourada”, Ruben Alves, chega agora aos cinemas “Miss”: uma história sobre um rapaz que teve a coragem de ser diferente. Alex (Alex Wetter) tem 9 anos, navega alegremente entre géneros e tem um sonho: um dia ser eleita Miss França. Passados 15 anos, Alex perdeu os pais, a autoconfiança e estagnou numa vida monótona. Um encontro inesperado vai acordar o sonho esquecido e Alex decide competir pela coroa de Miss France, escondendo a identidade.

" Dreamland: Sonhos e Ilusões " : Entre tempestades de areia e a depressão económica, a família de Eugene Evans (Finn Cole) luta para manter a sua quinta. Ao mesmo tempo, numa cidade vizinha, cinco civis inocentes são mortos num assalto. As autoridades perseguem os assaltantes e oferecem 10 mil dólares pela sua captura. Eugene encontra uma fugitiva (Margot Robbie) escondida no celeiro. O dinheiro da recompensa vai permitir-lhe ajudar os pais a pagar a hipoteca. No entanto, tudo muda ao saber a sua história. Pode ver este filme, realizado por Miles Joris-Peyrafitte, estreia nos cinemas.

" Jantarada de Amigos " : Molly (Malin Âkerman), uma atriz recém-divorciada, a sua melhor amiga, Abby (Kat Dennings), que acaba de ver a relação com a namorada chegar ao fim, e Helen (Jane Seymour), a mãe de Molly, preparam-se para um jantar de Ação de Graças caótico para um conjunto de convidados indesejáveis. Este filme de comédia realizado por Nicol Paone estreia nos cinemas.

" Mosul " : Kawa (Adam Bessa), um inexperiente polícia iraquiano, é resgatado de um feroz tiroteio na cidade de Mosul pela equipa Nineveh, um grupo de polícias de elite que combate o Estado Islâmico. Rapidamente é integrado no esquadrão de dez homens liderados pelo Major Jasem (Suhail Dabbach). Debaixo de ameaças constantes, a unidade inicia uma perigosa operação de guerrilha com o objetivo de destruir uma base inimiga e restaurar a ordem no território sem lei. Este misto de guerra e drama, realizado por Matthew Michael Carnahan, estreia na Netflix.

" Protótipo " : O ano é 2038. George Almore (Theo James) está a desenvolver uma inteligência artificial avançada e o seu protótipo mais recente está praticamente pronto. Esta fase sensível também é a mais arriscada, pois ele tem um objetivo que deve ser escondido a todo custo — reunir-se com a esposa morta. Este filme de ficção científica é realizado por Gavin Rothery estreia nos cinemas.

: O ano é 2038. George Almore (Theo James) está a desenvolver uma inteligência artificial avançada e o seu protótipo mais recente está praticamente pronto. Esta fase sensível também é a mais arriscada, pois ele tem um objetivo que deve ser escondido a todo custo — reunir-se com a esposa morta. Este filme de ficção científica é realizado por Gavin Rothery estreia nos cinemas. “O Melhor Ainda Está Para Vir”: Depois de um grande mal-entendido, dois amigos de infância, cada um convencido que o outro tem poucos meses de vida, decidem abandonar tudo e recuperar o tempo perdido. Este filme de drama e comédia belga estreia nos cinemas.

Começa o DESDOBRA-TE aos poucos 2020

Chega esta quinta-feira a Évora a segunda edição do festival de dança (e outras artes) Desdobra-te. Este ano o festival acontece num formato mais pequeno adaptado ao contexto atual e por isso irá ser realizado apenas num único sítio: na casa da PédeXumbo. Entre espetáculos de dança, exposições de fotografia ou oficinas de origami, é de certeza uma boa companhia para os próximos dias. Consulte a programação completa aqui.

Quando: Até 29 de novembro

Onde: PédeXumbo, Évora

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 35€

À noite no Museu

Nesta que é a quinta-feira do mês, a entrada na Fundação Portuguesa das Comunicações é gratuita a partir das 18h00, sendo que encerra às 22h00. Aproveite este dia para conhecer gratuitamente a nova exposição temporária “Amália e os Media – um ensaio”, uma exposição que pretende narrar a importância dos media no percurso artístico de Amália Rodrigues. Os visitantes poderão testemunhar a evolução dos meios de gravação da voz de Amália Rodrigues e conhecer a tecnologia que serviu e permitiu difundir pelo mundo inteiro a intérprete conhecida como “A Voz de Portugal”. Este ensaio integra a programação do centenário do nascimento de Amália Rodrigues e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República.

Sexta-feira, 27 de novembro

Em cartaz

“Noelle” : A filha do Pai Natal é obrigada a tomar conta do negócio da família quando o seu pai decide reformar-se e o irmão mais velho se acobarda em vésperas do seu primeiro Natal. Este filme natalício, com a participação de Anna Kendrick e Bill Hader, estreia nos cinemas.

“Beleza Negra” : Esta é uma adaptação contemporânea do romance clássico de Anna Sewell escrito no século XIX. Beleza Negra é um mustang nascido livre no oeste americano. Capturado e levado para longe, a sua história confunde-se com a de Jo Green, de 17 anos, que também perdeu os seus pais. Este drama estrelado por Mackenzie Foy, Kate Winslet, Claire Forlani, Iain Glen e Fern Deacon estreia na Disney+.

“A Besta” : Leonida Riva, antigo capitão das forças especiais é um homem profundamente marcado pelas experiências que viveu e que o levaram a distanciar-se da família. Quando a filha mais nova, Teresa, desaparece, provavelmente raptada. Para a salvar, Riva liberta uma parte de si que acreditava enterrada para sempre. Este filme de drama e crime italiano estreia na Netflix.

Concerto de Adriana Calcanhotto

Com o novo disco “Margem”, Adriana Calcanhotto fecha a trilogia marítima iniciada com “Maritmo” (1998), o primeiro disco que explicitou a sua paixão pelo mar, e “Maré” (2008), o seu sétimo disco, que reforça a ambiência oceânica. Este novo disco permite, em palco, o encontro destes três projetos marítimos, separados por dez anos cada um e por diferentes aventuras musicais entre eles. Além do foco nestes três trabalhos, o concerto conta ainda com algumas canções de álbuns paralelos e com canções de Adriana Calcanhotto registadas por outros intérpretes.

Quando: 27 de novembro, às 20h30

Onde: Teatro Virgínia, Torres Novas

Quanto: Bilhetes a 20€

Concerto de Capicua com Lena d'Água

Após vários anos intensos de concertos, com o repertório dos discos anteriores, Capicua faz um “reset” e começa uma nova tour, com novo trabalho, nova formação e novo cenário. "Madrepérola" vem renovar o repertório, mas sobretudo o espírito do espetáculo da rapper. Sendo um disco de canções, com muitas vozes convidadas e muito mais dançável, exige que no palco se concretize essa energia. Assim, além dos músicos que habitualmente a acompanham (D-One, Virtus, Luís Montenegro e Sérgio Alves), Capicua passará a estar ladeada de duas vozes cantadas (Inês Pereira e Joana Raquel), para fazer jus à musicalidade dos novos temas e abrir novas possibilidades de descoberta do antigo repertório, com a reinvenção de velhos temas. Visualmente, o espetáculo ganha nova identidade, com muita luz, texturas e brilho, numa alusão à iridescência da madrepérola e aos encantos subaquáticos.

Quando: 27 de novembro, às 21h00

Onde: Teatro Aveirense, Aveiro

Quanto: Bilhetes a 8€

Espetáculo de César Mourão

Santa Casa Portugal ao Vivo apresenta “20 20 Cultura para todos”, uma iniciativa que tem como objetivo a retoma e o incentivo à cultura em Portugal. “20 20 Cultura para todos” reflete não só um jogo de números que quer ser coincidência entre o ano 2020 e o facto de serem 20 espetáculos produzidos nas duas cidades escolhidas (Lisboa e Porto), mas também quer ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses.

Quando: 27 de novembro, às 20h00

Onde: Campo Pequeno, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 10 e os 18€

Sábado, 28 de novembro

Oficina de Pão Artesanal

Ao longo da história, o pão tem sido um alimento importante em grande parte do mundo, e é um dos mais antigos alimentos artificiais, tendo sido de grande importância desde o início da agricultura. Nesta oficina, os participantes vão aprender o processo de fazer pão artesanal em forno de lenha ou forno caseiro; as possíveis farinhas e fermentos. As farinhas utilizadas são artesanais resultantes de moinhos ainda vivos de Portugal e de origem biológica, características que conferem um resultado único ao pão. No final, pode levar para casa o pão que fez.

Quando: 28 de novembro, às 14h00

Onde: Galamares, Sintra

Quanto: Inscrição a 25€ (em sofia.fonseca@ecolife-experience.com)

Workshop Ceia de Natal Vegetariana

Nesta ceia de Natal que tal experimentar uma cozinha totalmente vegetariana? Este é um workshop online onde poderá aprender a cozinhar quatro diferentes receitas igualmente deliciosas às tradicionais da época natalícia. Em conjunto, irá aprender a fazer Aveludado de Abacate e Paté de Cenoura para a entrada, Tofu Marinado no Forno em Cama de Legumes de Inverno e Broa Tostada para o prato principal e por fim para sobremesa Dióspiro com Sabor a Natal.

Quando: 28 de novembro, às 10h00

Quanto: Inscrição a 25€ (em info.raquelvida@gmail.com)

Domingo, 29 de novembro

Circuito dos 2500 degraus de Lisboa

Quer ficar a saber um pouco mais sobre Lisboa? Neste domingo, poderá percorrer diversas escadarias totalizando no final 2500 degraus, num verdadeiro exercício de montanha russa. Ao longo de 7km irá passar por vários locais de interesse, como miradouros, praças, becos e pátios.

Quando: 29 de novembro, às 9h30

Onde: Campo das Cebolas (ponto de encontro)

Quanto: Inscrição a 8€

Segunda-feira, 30 de novembro

Termina o Alkantara Festival

Este é um festival de artes performativas onde há espaço para tudo. Nesta edição em particular haverá mais mulheres e mais pessoas de minorias sociais entre os artistas programados. O que é certo é que o propósito do Alkantara mantém-se inalterado: trazer da margem para o centro, para cima do palco. E é aí que, este ano, estarão Cão Solteiro, Cláudia Dias, Faustin Linyekula, João dos Santos Martins, Radouan Mriziga ou Sorour Darabi. Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 30 de novembro

Onde: Espaço Alkantara, Lisboa

Concerto de Aurea

A inconfundível voz de Aurea, sempre com o soul presente em cada nota, juntamente com a sua poderosa presença em palco — é o que lhe espera neste concerto inserido na programação do “20 20 Cultura para todos”. O arranque do espetáculo é com o último álbum da artista “Confessions”, lançado em 2018.

Quando: 30 de novembro, às 21h00

Onde: Campo Pequeno, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 18€

Terça-feira, 1 de dezembro

Concerto de Amor Electro

É a vez de Amor Electro pisar os palcos do Super Bock Arena no âmbito do ciclo de concertos “20 20 Cultura para todos”. A banda de Marisa Liz vai dar um concerto ao vivo numa noite que promete ser memorável.

Quando: 1 de dezembro, às 20h00

Onde: Super Bock Arena / Pavilhão Rosa Mota, no Porto

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 18€

créditos: Ouvido escondido - 250 anos de Beethoven

Quarta-feira, 2 de dezembro

Ouvido escondido - 250 anos de Beethoven

Esta peça retrata uma rapariga que acompanha todas as canções trauteadas, regista as melodias tocadas ao piano, desenha o estrondo das gavetas e até anota os silêncios que vêm do seu vizinho, que recentemente perdeu o seu mais precioso instrumento — o ouvido. É nada mais, nada menos, que Ludwig van Beethoven. Descobre que o artista continua a compor e a tocar piano e começa a desconfiar que ele possa ter um ouvido escondido que permite que ele continue a ouvir.

Quando: Até 5 de dezembro, às 10h00

Onde: Convento São Francisco, Coimbra

Quanto: Bilhetes entre os 3€ e os 5€

Edição por Larissa Silva