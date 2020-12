Estamos na reta final para o Natal, aquela altura do ano em que os encontrões nos corredores dos centros comerciais se tornam uma constante (mas, atenção, cuidado com o distanciamento social…). Entre aquele sobrinho que está na idade de não gostar de nada e aquela prima que já tem tudo, a azáfama para comprar o que é preciso pode tornar-se altamente desgastante. Por isso, o The Next Big Idea deixa algumas dicas de presentes: uns são mais úteis, outros mais originais, mas todos de marcas portuguesas. No meio desta lista, poderá encontrar alguma coisa para o sobrinho que (acha que) não gosta de nada e para a prima que já tem (quase) tudo.

Espelho meu, espelho meu, existe alguém mais ecológico do que eu? Os produtos de moda e beleza são uma opção para muitos dos portugueses na hora de escolher prendas para dar à família ou aos amigos. Mas de vez em quando ecoa na nossa cabeça a lengalenga da luta contra o consumismo. Ora, vamos lá ver três prendas que não deixam peso na consciência.

Skizo: Estes ténis são feitos a partir de plásticos retirados da praia e do oceano. E são personalizáveis! Quem diria que o nosso lixo podia dar prendas tão bonitas!

Springkode: Com roupa de todos os tipos e para todos os gostos, esta loja portuguesa produz peças com algodão cultivado de forma sustentável em explorações agrícolas na Grécia.

Oliófora: Entre higiene pessoal, desinfetantes e cuidados para o corpo e para o rosto, esta marca tem uma gama de produtos ecológicos, produzidos através de ingredientes naturais que crescem na região norte do nosso país.

Mas destas meias eles vão gostar… De lã ou de algodão, curtas ou altas, lisas ou com padrões, as meias são uma oferta muito comum nesta época do ano. Normalmente são a prenda fácil e que é recebida com um certo desânimo. Mas as meias da Heel Tread são inspiradas em designs de carros clássicos ou desportivos. O calçado ideal para meter o pé no acelerador!

"Já eu te amava sem sabeeeer! Ontem, hoje e amanhaaaaã!" Não, não estamos a sugerir que ofereça um CD do José Cid. Mas imagine que esta estrela do rock português tinha conseguido gravar as lembranças da menina com quem brincava "aos cowboys, aos polícias e ladrões". Este kit da Magikbee dá as ferramentas para fazer um álbum de memórias personalizado. Divirta-se ou faça com que alguém se divirta!

Depois de ver isto, o Museu do Louvre não vale nada A Sal Concept Shop é uma boa opção para todos aqueles que têm um amigo ou um familiar assim mais… excêntrico. Com peças de decoração com designs arriscados e bibelôs que fazem lembrar esculturas concebidas pelas mentes mais visionárias, aqui está uma boa razão para comprar arte.

Até comprava o telemóvel, se tivesse um preço mais amigável… A Forall Phones vende telemóveis em segunda mão, praticamente sem marcas de uso e perfeitamente funcionais, a preços acessíveis. Para além das vantagens económicas, comprar dispositivos recondicionados é ainda uma atitude sustentável. O ambiente agradece e a sua carteira também!

E aquele aperto no coração de perder o cão? Quem diz cão, diz gato, ou outro bicho que, para nós, muitas vezes é quase como um filho. Com este aparelho da Findster acaba o risco de o perder de vista. Basta colocar este mini-GPS na coleira e é possível saber a localização exata do animal de estimação, em tempo real.

Para todos aqueles que queriam ser o Popeye Com a SeaBookings é possível desfrutar do oceano com experiências em várias zonas do país. Entre os passeios de barco ao pôr-do-sol no Tejo e visitas às grutas nas praias do Algarve, difícil vai ser mesmo escolher.

112? Não, um skate inteligente! Quem anda de skate sabe que a probabilidade de esfolar os joelhos, partir uma perna ou abrir o queixo não é assim tão baixa nos primeiros tempos de treino (ou sempre…). Por isso, Hunter Board desenvolveu um skate elétrico que se adapta ao solo e reduz o risco de queda. É prático e poupa umas quantas idas às urgências.