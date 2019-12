Um segundo grupo de livros é dedicado à arte dos ilusionistas e mágicos, que se afirma no século XIX, mas sobre a qual se começou a escrever em 1612, descrevendo truques de magia.

Numa terceira secção, são agrupados livros que foram proibidos pela Igreja Católica, ao encetar uma verdadeira perseguição e propaganda contra aqueles rotulados de bruxas e feiticeiros, e que de forma excecional foram depositados na Real Livraria de Mafra após autorização concedida pelo papa Bento XIV em 1754, proibindo também o seu empréstimo ou desvio, sob pena de excomunhão.

Uns livros debruçam-se sobre a interpretação de sinais, que se cruza com a magia e com a astrologia na tentativa de ler o futuro, e outros sobre o entendimento de monstros, unicórnios, formações fisiologias e anatómicas irregulares do corpo humano e fenómenos raros da natureza como terramotos ou erupções vulcânicas, sendo muitas destas “aberrações da natureza” interpretadas como prodígios.

Numa outra secção, aparecem os livros sobre filosofia natural e oculta, com conhecimentos medicinais, domésticos e técnicos, enquanto noutra se encontra bibliografia com as leias da física, pondo o homem a fazer magia numa altura em que são inventadas a bússola e a lanterna mágica.

Há ainda secções dedicadas à alquimia, à arte de ocultar segredos através da esteganografia e estenografia e da criptografia.

Até maio, vão ser organizadas visitas guiadas à exposição, espetáculos de magia e conferências temáticas.