Oito dias de touros, música, foguetes, num ambiente de festa que se tornou mundialmente conhecido pela escrita de Ernest Hemingway no seu romance de 1926, "O Sol Nasce Sempre (Fiesta) " que decorre na Europa após o fim da Primeira Guerra Mundial.

As festas são em honra do santo padroeiro da cidade, São Firmino, e arrancam com o chamado "chupinazo", que é o disparo de foguetes ao meio dia do primeiro dia da festa.

Ao longo da semana, repete-se o encierro, uma corrida de touros ao longo de um roteiro de 849 metros que atravessa três ruas do centro histórico de Pamplona e que culmina na praça de touros da cidade.

Não é uma corrida qualquer: tem lugar às 8 da manhã e dura cerca de três a quatro minutos, sendo participada por milhares de pessoas, locais e turistas que se deslocam por causa das festas. Em vários anos registaram-se acidentes fatais nesta que é a atividade mais emblemática das Sanfermines.

As festas terminam no dia 14 de julho, à meia-noite, com a canção de despedida “Pobre de Mí”.