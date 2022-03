Num vídeo publicado na noite de sábado, 5 de março, no Instagram, Sting começa por admitir que não esperava que o tema, original de 1985, voltasse a ser relevante.

"Nunca pensei que fosse novamente relevante [...] A canção é, mais uma vez, um apelo à nossa humanidade comum. Para os corajosos ucranianos que lutam contra esta brutal tirania e também para os muitos russos que protestam contra este ultraje apesar da ameaça de detenção e prisão. Todos nós amamos os nossos filhos. Parem a guerra", pediu o músico britânico de 70 anos.

O tema, editado a meio da década de 80, faz parte do primeiro álbum a solo do artista, “The Dream of the Blue Turtles”, já enquanto ex-Police.

"Russians" contém numerosas referências ao clima de Guerra Fria, bem como a figuras históricas e a líderes soviéticos e norte-americanos.

Em inúmeras entrevistas, ao longo das últimas décadas, o músico fez questão de sublinhar que o tema "não é pró-soviético”, mas sim "pró-crianças". A letra sublinha que a biologia é a mesma tanto no mundo ocidental como no Leste da Europa, independentemente da ideologia ("We share the same biology, regardless of ideology").

A ideia para o tema terá surgido depois de Sting, que na altura vivia em Nova Iorque, ver programas infantis russos com recurso a um aparelho que conseguia apanhar o sinal do satélite russo. É daí que surge também o verso "the Russians love their children too" (“os russos também amam as suas crianças”, em português).

Esta nova versão acústica foi gravada com o violoncelista Ramiro Belgardt.

Na legenda da publicação no Instagram, Sting inclui um endereço para onde é possível enviar mantimentos para os refugiados ucranianos na Polónia.

O objetivo do vídeo é também apelar aos donativos para a Help Ukraine.

Letra original

In Europe and America there's a growing feeling of hysteria

Conditioned to respond to all the threats

In the rhetorical speeches of the Soviets

Mister Krushchev said, "We will bury you"

I don't subscribe to this point of view

It'd be such an ignorant thing to do

If the Russians love their children too

How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy?

There is no monopoly on common sense

On either side of the political fence

We share the same biology, regardless of ideology

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their children too

There is no historical precedent

To put the words in the mouth of the president?

There's no such thing as a winnable war

It's a lie we don't believe anymore

Mister Reagan says, "We will protect you"

I don't subscribe to this point of view

Believe me when I say to you

I hope the Russians love their children too

We share the same biology, regardless of ideology

But what might save us, me and you

Is if the Russians love their children too