Premiada nacional e internacionalmente pelo seu trajeto linear ao longo das escarpas desse rio do distrito de Aveiro, a estrutura de madeira e ferro está encerrada ao público desde 12 de março devido à pandemia de covid-19 e começa agora a aceitar novas reservas de caminhantes.

A medida vem satisfazer as expectativas dos operadores turísticos do município, já que esse equipamento do Paiva constitui uma das principais fontes de receita para a economia local.

A lotação diária dos Passadiços passa, contudo, de 2.000 para 600 pessoas, com o que a Câmara de Arouca pretende "garantir maior distanciamento social entre os visitantes da estrutura", cujo horário prevê agora que a última entrada no percurso se verifique às 17:00, mais cedo do que anteriormente.