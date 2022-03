O cantor Paul Anka, responsável por temas como “Put your head on my shoulder”, “Puppy love” e “You are my destiny”, regressa a Portugal em julho, para um concerto no festival Cool Jazz, em Cascais, foi hoje anunciado.

"Dia 10 de julho sobe ao palco do EDP Cool Jazz a lenda Paul Anka, que irá apresentar o seu mais recente espetáculo 'Greatest Hits His Way', no Hipódromo Manuel Possolo", refere a promotora Live Experiences, num comunicado hoje divulgado. Com 80 anos, Paul Anka "já vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e 60 milhões" e "compôs mais de 900 músicas". Em agosto do ano passado editou "Making memories", "um conjunto de clássicos reinventados, bem como novos temas", que inclui colaborações com Olivia Newton-John, Il Divo, Andrea Bocelli e Michael Bublé. Para o EDP CoolJazz 2022 também já tinham sido confirmadas a atuação de John Legend/Murta (02 de julho), Yann Tiersen (21 de julho), Miguel Araújo/Tiago Nacarato (23 de julho), Diana Krall (27 de julho), Jordan Rakei/Moses Boyd (28 de julho) e Jorge Ben Jor (30 de julho). Todos os concertos acontecem no Hipódromo Manuel Possolo. A 17.ª edição do festival esteve inicialmente marcada para julho 2020, mas foi adiada um ano devido à pandemia da covid-19. Este ano, o festival voltou a ser adiado "devido à situação mundial causada pela pandemia da covid-19 e consequentes incertezas de saúde pública".