O Brasil da bala

Paulo Betti já foi muitas personagens, entre elas "Timóteo", na novela “Tieta” (1989) — papel que o popularizou junto do público nacional.

Sobre esse formato, o ator lembra que a ficção brasileira sempre teve — e continua a ter — "um fator social ou uma crítica política". À conversa trouxe dois exemplos "atuais" num Brasil onde quem manda é "a bala, a Bíblia e o boi": a novela "Malhação" — "quando saí do Brasil estava a falar sobre as milícias" — e "Amor de Mãe" — "que fala sobre ecologia; um dos temas é sobre uma empresa que joga poluentes no rio".

"A cultura é uma forma de resistência, e nós temos que resistir", diz. Resistir a um "momento tenebroso" e a "um Governo que tem os índios como inimigos, tem a cultura como inimiga, tem a ecologia como inimiga". Hoje, continua, o "símbolo é a arma".

"Bolsonaro se elegeu fazendo assim [faz o gesto de uma arma com os dedos], com uma criança no colo. Quando o outro candidato [Fernando Haddad, PT] tinha como símbolo um livro. Entre um livro e uma arma, o Brasil escolheu a arma", lamenta.

Questionado sobre o 'sim' da sua 'colega', a atriz Regina Duarte, para integrar a Secretaria da Cultura, Paulo Betti responde: "A Regina escolheu a arma, também".

"Não sei como a Regina se pode aproximar de um homem que apoiou o torturador de uma colega dela, a atriz Beti Mendes. Beti Mendes, que tem a mesma idade que a Regina, foi torturada pelo Coronel Ustra pessoalmente", termina.

Depois de Lisboa, “Autobiografia autorizada” continuará em digressão por mais 6 localidades portuguesas. Faro (6 de março), Arcos de Valdevez (13 de março), Funchal (14 de março) e Miranda do Corvo (22 de março) são as localidades onde a peça irá ser apresentada, numa digressão que termina em 27 de março, na Praia da Vitória, Açores.