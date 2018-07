Paulo Ribeiro foi nomeado diretor artístico da CNB em novembro de 2016, e, segundo um comunicado da tutela da Cultura, "cessa funções por decisão pessoal".

Sofia Campos, que exercia desde janeiro de 2015 as funções de vogal do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, irá assumir as funções na direção artística da CNB a partir de 01 de setembro, de acordo com a mesma nota.

No comunicado, o Ministério da Cultura agradece a Paulo Ribeiro "toda a sua colaboração, dedicação e empenho, e dá as boas vindas a Sofia Campos, desejando-lhe os maiores sucessos".

Paulo Ribeiro "desenvolveu um trabalho focado no alcance de novos públicos, na descentralização e na recuperação de repertório existente, assim como na criação de novos espetáculos, convidando coreógrafos inéditos no repertório da companhia", acrescenta a tutela sobre o coreógrafo.

A futura diretora artística da CNB, Sofia Campos, é formada em Dança pela Escola Superior de Dança), em Gestão das Artes na Cultura e na Educação pela Escola Superior de Educação Jean Piaget e tem um mestrado em Práticas Culturais para Municípios pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.