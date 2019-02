O conto “A fera na selva”, escrito pelo britânico Henry James (1846-1916), em 1903, foi o ponto de partida da autora francesa para, em 1961, fazer uma primeira versão da peça homónima, a que voltou em 1983, estabelecendo o texto que se estreou no palco do pequeno auditório do CCB, em Lisboa, numa encenação de Miguel Loureiro, em outubro de 2018.

O espetáculo chega agora ao Teatro Municipal do Porto, que é coprodutor da criação, com récitas marcadas para as 21:00 de sexta-feira e as 19:00 de sábado, no grande auditório do Rivoli.

A partir da tradução de João Paulo Esteves da Silva, Miguel Loureiro construiu a peça, mais pelo prazer de trabalhar um texto que “sobrevive na sua beleza e vitalidade – porque não dá o nome exato daquilo que quer falar -“, do que pela simples construção de um espetáculo, como o próprio disse à agência Lusa, aquando da estreia.

Filipe Duarte e Margarida Martinho assumem os papéis de John Marcher e May Bartram, respetivamente, num encontro amoroso adiado, o medo pela “fera que espreita” e a “catástrofe eminente que os arrastará para o fim”.Para o encenador, esta é “uma peça genial”, até pela forma como nunca se percebe o assunto principal ao longo dos 80 minutos de espetáculo, com as personagens “sempre em labirinto, sem que algum dos dois abra alguma vez o jogo completamente”.