Com o objetivo de divulgar a calçada artística portuguesa, a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa promoveu duas iniciativas lúdico-pedagógicas, na Baixa Pombalina, um destinado a maiores de 18 anos, e outro a famílias, conforme explicou comunicado enviado à redação.

O Peddy-Paper "Pela Calçada" realiza-se no dia 21 de maio, entre as 9h30 e as 13h00, pela Baixa Pombalina, estando as inscrições abertas até 12 de maio. Também o Peddy-paper destinado a famílias, que se realiza a 25 de junho, entre as 9h30 e as 12h30, já tem as inscrições a decorrer.

A atividade é gratuita e inicia-se no Rossio, onde os participantes serão recebidos. Tem como objetivo "divulgar a calçada artística portuguesa, existente em alguns locais da baixa lisboeta, bem como alguns dos seus motivos".