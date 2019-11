Pepetela, pseudónimo do angolano Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, é finalista com o romance “Sua Excelência, de Corpo Presente”.

Já os portugueses que estão na final do concurso são Dulce Maria Cardoso com o romance “Eliete”, João Tordo com “Ensina-me a Voar Sobre os Telhados”, Djaimilia Pereira de Almeida com “Luanda, Lisboa, Paraíso”, e José Gardeazabal, autor de “Meio Homem Metade Baleia”.

Os outros cinco autores selecionados são os brasileiros Gustavo Pacheco, autor do livro de contos “Alguns Humanos”, e os romancistas Cristovão Tezza com “A Tirania do Amor”, Mauricio Lyrio com “O Imortal”, Nei Lopes com “O Preto que Falava Iídiche” e Nara Vidal, autora de “Sorte”.

Os 10 finalistas foram escolhidos por um júri composto pelos críticos literários Eliane Robert Morais e Ítalo Moriconi, e as escritoras Maria Esther Maciel e Veronica Stigger, do Brasil.