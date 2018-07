Peste & Sida, Jorge Palma e os UHF juntam-se ao cartaz da edição deste ano do festival O Sol da Caparica, que decorre em agosto na Costa da Caparica, Almada, anunciou a organização.

“Veteranos, consagrados e estreantes, todos cabem no O Sol da Caparica”, refere a organização num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia os “grandes espetáculos” de Peste & Sida, Jorge Palma e UHF.

A organização lembra que, “Jorge Palma começou ainda nos anos 70, depois da revolução, a cruzar as lições dos mestres da música de intervenção com os sons elétricos do seu tempo, os UHF integraram a leva do arranque dos anos 80 que ficou conhecida como Boom do Rock Português, momento que inspirou os Peste & Sida, grupo que haveria de marcar o final dos anos 80 e o arranque dos anos 90 com a sua versão enérgica e bem-disposta do punk”.

O festival O Sol da Caparica decorre entre 16 e 19 de agosto e do cartaz fazem ainda parte, entre outros, Sara Tavares, Carminho e Jimmy P.