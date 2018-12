A banda holandesa Pip Blom estreia-se ao vivo em Portugal, no verão, no festival Alive, que decorre de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, foi hoje anunciado.

“Pip Blom é a mais recente confirmação do cartaz do NOS Alive’19 para dia 12 de julho no Palco Sagres. Os irmãos Pip e Tender Blom juntamente com Dareck Mercks e Gini Cameron compõem a banda holandesa que se estreia em Portugal na 13.ª edição do festival”, refere a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado.

A banda deverá aproveitar o concerto para apresentar o seu mais recente trabalho, o EP “Paycheck”.

Além dos Pip Bloom, estão já confirmados para a próxima edição do festival: The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, Tash Sultana e Jorja Smith.