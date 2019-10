Lamentavelmente, a existência de novo álbum levou a que o foco fosse nele colocado, com os supracitados clássicos dispostos de forma dispersa no alinhamento ao longo de duas horas e pouco de concerto. E tudo até tinha começado muito, muito bem: 'Gouge Away', baixo pulsante, bateria mínima e coesa, alguns floreados de guitarra até à explosão que deixa o povo em polvorosa: I break the walls / And kill us all!, e logo a seguir o grito violento, homicida, de 'Something Against You' antes de 'Hey' e, sobretudo, daquela linha de baixo nos fazer recordar tempos idos de mãos dadas com a mais que tudo (we're chained, claro, mesmo que os outros versos metam demónios e prostitutas), e transmitir-nos desejos de paternidade.

Só que, depois, o descalabro. A novidade nada é perante a história. Esta guarda em si o peso do mito, o peso da memória, o peso da sensação anterior - que, ao contrário do que escrevia Horácio e dizia a personagem de Robin Williams n'”O Clube dos Poetas Mortos”, é sempre superior às sensações do presente. Nem vale a pena escrever que a voz de Black Francis já não é a mesma; sabiamo-lo à partida, tal como sabemos que nem todos podem ser Iggy Pop.

Se 'Nimrod's Son' ainda nos transmite uma fagulha de crença em relação à nova vida dos Pixies pós-2004 e pós Kim Deal (voltou a abandonar a banda em 2013), com a laringe e os pulmões de Francis a debitar incesto, tudo o resto nos soa demasiado sonolento ou, pior ainda, irrelevante. O público parece pensar como nós, recebendo 'Monkey Gone to Heaven' como quem beija uma hóstia, e aplaudindo de pé o espetáculo à parte que foi o anti-solo de Joey Santiago em 'Vamos', onde se propôs brincar um bocadinho com a guitarra e os pedais de efeitos como quem liga para o 112 para pregar partidas.

'Here Comes Your Man' e 'Where Is My Mind?', os temas dos Pixies que poderiam ter sido sucessos de vendas se a grande máquina do capital sonoro apostasse no que vem do underground, foram dois dos momentos altos da noite. Por falar em máquinas: 'Bone Machine' também deu um ar de sua graça, antes de a banda quase derrubar o Campo Pequeno (até um curto mosh deu ares de sua graça) com 'Debaser' - “quase”, porque com esta idade já não se derruba, constrói-se. O final com 'Gigantic', semi-anti-climático (uma canção destas deveria ter sido interpretada bem mais cedo), mereceu aplausos retribuídos com simples acenos e sorrisos, como os pinguins do “Madagáscar”. Tudo somado, valha-nos mesmo a memória; é que destes Pixies do presente nada de digno poderá ser relatado.

Antes do quarteto, uma dupla transformada em quarteto: a que compõe os Blood Red Shoes, que no início desta década ameaçaram vir a ser um caso sério de popularidade (a culpa foi de “Fire Like This”, o seu segundo disco), e que agora se limitam, tal como os Pixies, a viver das glórias passadas e a debitar trabalhos novos só para mostrar que ainda respiram. Apesar disso, e apesar do curto intervalo de tempo que tiveram para mostrar as suas qualidades (uma escassa meia-hora), quando uma banda sobe ao palco para debitar tamanha dose de ruído rock n' roll só poderemos mesmo elogiar. E quando um baterista sobe para cima do seu instrumento como Steven Ansell subiu, numa oferenda ao Grande Deus Elétrico, só poderemos mesmo erguer os braços em mesura.