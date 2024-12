A Campanha de Natal do Plano Nacional de Leitura está de regresso. No próximo dia 14 de dezembro vão ser distribuídos livros no espaço público, este ano em 49 localidades por todo o país.

"Convidamos associações, entidades, grupos de voluntários e pessoas, a título individual, a juntarem-se a esta campanha de distribuição de livros pelo espaço público, no dia 14 de dezembro", escreve o PNL no site. "A ideia é simples: em grupo ou sozinho, deixe livros em bancos de jardins, paragens de autocarro, salas de espera de centros de saúde, receções, ou qualquer outro local visível e acessível. Pode fazê-lo com os livros que tem em casa ou angariando doações", explica esta entidade. Os livros que vão ser doados têm um marcador identificativo da campanha, "para que todas as pessoas percebam que os livros são para levar". O modelo é disponibilizado no site para que qualquer pessoa se possa juntar à iniciativa de partilha de livros. Esta é a lista de localidades que aderiram à campanha: Redondo Sines Santiago do Cacém Vila Nova de Santo André Faro Lagoa Vila Real de Santo António Vila Nova de Cacela Ameixoeira/Lumiar Belém Carnaxide Lisboa Benfica Loures Queluz Palmela Quinta do Anjo Santarém São Domingos de Rana Sesimbra Setúbal Almalaguês Santa Catarina da Serra (Leiria) Caranguejeira e Santa Eufémia Castelo Branco Entroncamento Fundão Golegã Manteigas Marinha Grande Mealhada Paul (Covilhã) Penamacor São Gregório (Caldas da Rainha) Tábua Tondela Lourinhã Torres Vedras Viseu Caldas das Taipas Gondomar Guimarães Mondim de Basto Paços de Brandão Paços de Ferreira Penafiel Porto Nova de Famalicão Vila Nova de Gaia