“Ainda não se falou de Natália, ainda não se agarrou Natália da devida forma e há que aproveitar espaços como o Outono Vivo e outros para chamar à atenção. Eu não sou o dono da razão, nem nunca seria por mim que as pessoas iriam dar atenção à Natália, mas pelo menos vai-se falando nela aos poucos”, adiantou, em declarações à agência Lusa.

Natural da ilha Terceira e com um percurso ligado sobretudo ao rock e à organização de eventos, Luís Gil Bettencourt lança no domingo um CD com seis poemas musicados de Natália Correia, no festival literário Outono Vivo, na cidade da Praia da Vitória.

Recorda a escritora, nascida em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, das idas ao bar Botequim, em Lisboa, como “uma mulher de armas” e “com uma força incrível”.

“Senti que ela própria sabia que na sua terra ainda não a tinham olhado de forma correta. Essa distância era mais do que notória na forma de ela falar”, salientou.