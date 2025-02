António Aleixo, Fernando Pessoa, Luís de Camões, Adília Lopes, Marla Queiroz ou Maria Teresa Horta são alguns dos escritores cujos poemas vão ser exibidos.

A eles, juntam-se escritores locais, como Raul Marinho, Inês Félix ou Rodrigo Henriques, que escreveram e enviaram os seus poemas para integrar o ‘poemário’.

O evento tem como finalidade “tornar a poesia acessível a todos, desmistificando que é um género literário exclusivo para uma elite”, quebrando as barreiras que afastam as pessoas da poesia”, explica a Câmara Municipal da Lourinhã, que o organiza.

Com a iniciativa, a autarquia pretende também “fomentar o pensamento crítico” e a reflexão sobre vários temas da vida quotidiana, bem como incentivar a comunidade a escrever e partilhar os seus poemas ou frases.

O ‘poemário’ convida a população a fazer uma viagem do pensamento à poesia, arrancando no sábado, Dia do Pensamento, e terminando a 21 de março, Dia Mundial da Poesia.