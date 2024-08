A notícia é avançada pelo meio norte-americano, NBC News que informa que a única pessoa presa até agora foi detida depois do departamento de polícia de Los Angeles informar que estava desde maio a investigar como a estrela de 'Friends' obteve medicamentos prescritos que lhe causaram a morte.

A NBC News informa também que várias pessoas estão a enfrentar acusações federais relacionadas com esta morte.

Perry, de 54 anos, foi encontrado de cabeça para baixo na parte aquecida de uma piscina na sua casa em Pacific Palisades a 28 de outubro de 2023. O Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles atribuiu a morte aos efeitos da cetamina, um anestésico com propriedades psicadélicas.

O ator tinha previamente discutido abertamente os seus problemas com o vício e a autópsia encontrou níveis de cetamina no seu sangue semelhantes aos níveis usados ​​durante anestesia geral. Segundo a estrela internacional, a sua relação com drogas começou aos 14 anos e intensificou-se durante o seu papel em 'Friends'.

“Com os altos níveis de cetamina encontrados nas suas amostras de sangue post-mortem, os principais efeitos letais seriam tanto de superestimulação cardiovascular como de depressão respiratória”, afirmou o relatório da autópsia. A morte de Perry foi considerada, na altura, um acidente, sem evidências de crime.

O departamento de polícia de Los Angeles e a Agência Antidrogas informaram em maio que estavam a trabalhar numa investigação criminal conjunta sobre como Perry, isto porque as análises revelaram que mesmo o ator estando a fazer uma terapia com cetamina para ansiedade e depressão no momento da morte, o último tratamento tinha sido uma semana e meia antes, o que não explica o nível da substância no sangue.

Na altura da sua morte sabia-se que Perry estava sóbrio há 19 meses e não foram encontradas drogas ilícitas ou apetrechos de drogas na sua casa.