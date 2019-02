Em declarações à agência Lusa, Paulo Ribeiro, da organização, contou hoje que esta edição vai ter o percurso “mais litoral de todos” e vai apoiar “formas de recuperar e preservar o meio ambiente junto às linhas de água”, através do projeto Rios.

Organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal, o evento tem como objetivo conhecer locais portugueses que normalmente não são tão visitados, numa viagem “sempre por estradas nacionais e estradas municipais”.

De acordo com Paulo Ribeiro, o “Portugal de Lés-a-Lés” vai contar também com várias centenas de motociclistas espanhóis, bem como com um grupo de cidadãos suíços.

“Vamos ter com um grupo de suíços motivados por um emigrante português na Suíça, que traz o grupo todos os anos”, contou, lembrando que pelo passeio já passaram motociclistas de diversos pontos do globo, como do Brasil e da Rússia.

Paulo Ribeiro recordou ainda que se inscreveram mais de 500 pessoas no “Portugal de Lés-a-Lés”, em três horas, no domingo, durante a apresentação do evento na Figueira da Foz.