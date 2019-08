“Vamos tentar que, cada vez mais, todo o processo de seleção de escolha e de diálogo com os ‘designers’ seja o mais transparente, o mais objetivo possível”, declarou o presidente da ANJE, José Pedro Freitas, revelando que estão a trabalhar com a ModaLisboa para criar uma “espécie de comité”, com académicos e outros elementos do setor, que ajudem a selecionar quais os mercados mais interessantes para os criadores de moda escolhidos apresentarem as suas coleções.

Em entrevista à Lusa no âmbito da nova candidatura a fundos comunitários do Portugal Fashion para 2019-2021, o presidente da ANJE, responsável pelo projeto, assume que o “novo ciclo” passa pela transparência e também por mais ações conjuntas com a ModaLisboa, aliando “criatividade e sucesso comercial”.

“A transparência, na prática, vai ser executada pelos critérios predefinidos pelas entidades que organizam os desfiles de moda internacionais e terão de fazer parte do processo de seleção […]. A capacidade e a evidência da atividade comercial reconhecida é tipicamente um dos fatores comuns nos critérios dessas mesmas entidades”, observou.

Em abril passado, vários ‘designers’ portugueses pediram “mais comunicação” ao Portugal Fashion, criticando a falta de estratégia e de transparência da estrutura e afirmando que a comunicação entre as partes envolvidas era “insuficiente” e que os convites para desfiles nas semanas da moda internacionais eram lançados em cima da hora.