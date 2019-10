Já a ‘designer’ Susana Bettencourt não deixou a passarela indiferente à sua coleção verão/inverno “Super Humano – Hora de Mudar”, coleção que a estilista “guardou em segredo” e que, composta por 40 coordenados, pretende honrar todos os que vivem “nesta era que é de mudança”.

“É um alerta e chamada de atenção de que é preciso criar mecanismos na escola e em casa, e principalmente para os adolescentes”, salientou Susana Bettencourt, adiantando que nesta coleção decidiu conjugar o símbolo do tempo (relógio) com o “novo super-humano em processo”.

Pela sala principal da Alfândega do Porto desfilaram também coleções de criança, a marca Meam, Pedro Pedro for Galp, Concreto e o setor do calçado e carteiras, com marcas como a Fly London, Rufel, Eureka e Nobrand no ‘lineup’ e Maria Gambina.

Mas foi numa “atmosfera mais íntima e ‘underground'”, criada pela dupla portuguesa Alves/Gonçalves para apresentar a sua coleção para a próxima estação quente, que o 45.º Portugal Fashion encerrou portas.

Com o intuito de seguir o caminho trilhado “em direção a um ‘streetstyle sofisticado'”, os estilistas apresentaram 40 coordenados com novas formas e texturas, com destaque para os vestidos voluptuosos e peças modernas.

“A obrigação de um ‘designer’ de moda é apontar novas direções (…). Seguimos um vestuário que alinha numa ótica da modernidade, desconstrução e, ao mesmo tempo, extremamente sofisticado”, afirmou Manuel Alves.

Também presente na Alfândega do Porto esteve o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, que, em declarações à Lusa, afirmou que o setor continuará a “merecer um apoio sólido e muito consciente” por parte do Governo.

“É sempre possível fazer mais e melhor. Estamos muito empenhados em ajudar cada vez mais, através de múltiplas valências, os operadores económicos que querem exportar”, admitiu.

O Portugal Fashion, evento de moda organizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 — Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.