Segundo a organização, o terceiro dia do Rock in Rio Lisboa recebeu 60 mil pessoas,num dia em que a proposta incluía o jogo da seleção para o Euro2024, frente à Turquia. O jogo que Portugal venceu por 3-0 e que colocou a seleção nacional nos oitavos de final foi visto nos ecrãs do Palco Mundo, Galp e Tejo e durante duas horas a festa do rock foi a festa do futebol.

Mas, o concerto mais aguadado do dia era mesmo o dos Jonas Brothers, um 'bando' de miúdos que no final da primeira década do século XXI, em 2008, invadiu os ecrãs da Disney com Camp Rock, conquistando uma legião de fãs. As (e os) fãs cresceram e agora que são jovens adultos não falharam ao concerto dos três irmãos Jonas no Rock in Rio onde puderam ouvir 'clássicos' como "Play My Music" e "Gotta Find You" e os contemporâneos“Waffle House”, “Cake By The Ocean” e “Sucker”.

O concerto dos Joanas Brothers teve ainda a particularidade de se tornar efetivamebte único neste verão, na Europa, uma vez que, a 10 de abril, a banda anunciou o adiamento da tour europeia, agendada para maio e junho, e que foi adiada para o final do ano. Sobrou o Rock in Rio, cujo espetáculo e compromissos assumidos não foram adiados.

Os palcos do Rock in Rio contaram, neste sábado, ainda com o rapper norte-americano Macklemore, a já mencionada Ivete Sangalo, e Carolina Deslandes que abriu a tarde frente a uma multidão que já enchia o recinto.

No Palco Galp, Leigh-Anne estreou-se a solo em Portugal, os James regressaram e Kura fechou a noite.

O Palco Tejo arrancou com os Fonzie, seguiu-se os sempre aclamados Ornatos Violeta, com a comemoração dos 25 anos do icónico segundo álbum “O Monstro Precisa de Amigos”, ao lado de Ana Deus, Gisela João, Samuel Úria e o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música e o fecho coube a Dilsinho, pela primeira vez no Rock in Rio Lisboa, que trouxe os ritmos do Brasil (e ergueu a camisola 7 da Seleção Portuguesa).

No Super Bock Digital Stage, o alinhamento contou com a banda do filme Mamonas Assassinas – O Legado, que estreia este mês de junho em Portugal e conta a história de uma das bandas mais populares do Brasil cujos membros morreram num acidente aéreo em março de 1996, nos arredores de São Paulo.