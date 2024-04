O espaço de Portugal, na mais relevante feira dedicada ao livro infantil e juvenil, é coordenado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e nele estarão representados mais de uma dezena de editoras, entre independentes, grupos editoriais, institucionais, autores em nome próprio e uma agência de gestão de direitos.

Fonte da DGLAB explicou à agência Lusa que esta é a primeira vez que há um espaço coletivo que agrega várias editoras portuguesas que nos últimos anos manifestaram interesse e vontade em ter uma presença efetiva com ‘stand’ em Bolonha.

No espaço de Portugal vão estar as editoras Alfarroba, Edicare, os grupos Leya e Porto Editora, a Livros Horizonte, o autor Marco Taylor, Néveda, Orfeu Negro, Paleta de Letras, Pato Lógico, Planeta Tangerina, Poets & Dragons, Editorial Presença, Upa Edições, Zero a Oito, a editora da Assembleia da República e a agência Birds of a Feather.

A própria DGLAB estará presente com uma mostra alargada de livros ilustrados e de banda desenhada que foram publicados com apoio financeiro e ainda livros premiados, nomeadamente com o Prémio Nacional de Ilustração.

No espaço de Portugal será ainda dado destaque à obra da escritora Alice Vieira, que venceu o Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil.

A 61.ª Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, a feira de negócio livreiro mais relevante a nível mundial naquele segmento de mercado, decorrerá de 8 a 11 de abril.

Este ano, a identidade visual da feira é da autoria da ilustradora portuguesa Inês Viegas Oliveira, Prémio Nacional de Ilustração em 2023 e que terá uma exposição na cidade.

Destaque ainda para o livro “Desenha tudo o que quiseres”, escrito e ilustrado por Madalena Matoso, que recebeu uma menção especial nos prémios anuais editoriais da feira.

A Eslovénia é o país convidado deste ano, com direito a uma programação especial de exposições, espaço de divulgação e presença de autores. Em 2012, o país convidado foi Portugal.