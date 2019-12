O filme, disponível naquela plataforma de ‘streaming’ desde 15 de novembro, foi realizado na íntegra nos SPA Studios, em Madrid, com uma equipa que junta pessoas de mais de 20 países, incluindo dois portugueses: Sérgio Martins, ‘Animation Supervisor’, e Edgar Martins, ‘Story Department Supervisor’.

“Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias”, com produção francesa, portuguesa e canadiana, é uma homenagem ao tio da realizadora Regina Pessoa, que “foi uma inspiração artística e desempenhou um papel fundamental no seu desenvolvimento enquanto cineasta”.

O filme venceu em julho o Grande Prémio do Festival Internacional de Animação do Brasil - Anima Mundi, e o Prémio do Júri do Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França, onde foi também distinguido com o Prémio para Melhor Música Original, da autoria do compositor canadiano Normand Roger.

Em novembro, “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias” foi distinguido com o Prémio Especial do Júri do 43.º Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho.

“Purpleboy”, de Alexandre Siqueira, aborda a questão da identidade de género e gira em torno de uma criança que cresce no jardim dos pais, com o corpo a desenvolver-se no subsolo, sem que ninguém conheça o seu sexo biológico, nem o próprio, apesar de ele saber perfeitamente aquilo que quer ser.

O filme venceu em outubro o prémio de melhor curta-metragem do Festival Internacional de Animação de Pernambuco. “Purpleboy" já tinha sido distinguido este ano, no Festival Curtas de Vila do Conde, como melhor filme de animação.

A 47.ª cerimónia de entrega dos prémios Annie, que se dividem em 32 categorias, está marcada para 25 de janeiro, em Los Angeles.

Na categoria de Melhor Filme, estão nomeados "Frozen 2", da Walt Disney Animation Studios, "Como Treinar o seu Dragão: O Mundo Secreto", da DreamWorks Animation, "Klaus", "Missing Link", da Laika e LLC, e ainda "Toy Story 4", da Pixar Animation Studios.

Para Melhor Realização foram nomeados Jennifer Lee e Chris Buck, por "Frozen 2", Jeremy Clapin para "I Lost My Body", Sergio Pablos por "Klaus", Chris Butler, por "Missing Link", e Makoto Shinkai por "Weathering With You".